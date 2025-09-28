متلازمة القلب المكسور.. جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن حادث عريس أسوان

شدد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق على ضرورة الحذر من أن المشاعر السلبية أو الفيّاضة سواء كانت حزنًا عميقًا أو فرحًا شديدًا قد تؤدي إلى ما يُعرف بمتلازمة القلب المكسور، موضحًا أنها حالة يفرز خلالها الجسم إعصارًا من هرمونات التوتر والقلق، ما يسبب تقلصًا في أحد شرايين القلب ويؤثر سلبًا على عضلته.

حادث عريس أسوان

وأوضح “شعبان” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب ببرنامج أنا وهو وهي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن السيدات أكثر عرضة للإصابة بهذه المتلازمة مقارنة بالرجال، لافتًا إلى أن ما حدث لعريس أسوان الذي توفي خلال حفل زفافه يُعد أزمة قلبية حادة ناتجة عن جلطة في الشريان التاجي، قائلاً: «في ليلة العمر ينتهي العمر»، مقدمًا خالص تعازيه لأهالي الفقيد.

أعراض التوتر الشديد

وأكد أن سرعة التدخل الطبي هي العامل الحاسم في إنقاذ الحالات المشابهة، داعيًا إلى الانتباه لأعراض التوتر الشديد وطلب المساعدة الطبية الفورية عند ظهور مؤشرات اضطراب أو ألم حاد في الصدر.

واستكمل: “والد عريس أسوان ووالدته توفيا منذ سنوات، وكان كاتب وصية قبل وفاته بأسبوع، وانصح الشباب وخاصة اللاعبين بمواجهة أزمات القلب لأنها واردة في أي سن”.