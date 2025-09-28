قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متلازمة القلب المكسور.. جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن حادث عريس أسوان

جمال شعبان
جمال شعبان
محمد البدوي

شدد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق على ضرورة الحذر من أن المشاعر السلبية أو الفيّاضة سواء كانت حزنًا عميقًا أو فرحًا شديدًا قد تؤدي إلى ما يُعرف بمتلازمة القلب المكسور، موضحًا أنها حالة يفرز خلالها الجسم إعصارًا من هرمونات التوتر والقلق، ما يسبب تقلصًا في أحد شرايين القلب ويؤثر سلبًا على عضلته.

حادث عريس أسوان 

وأوضح “شعبان” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب ببرنامج أنا وهو وهي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن السيدات أكثر عرضة للإصابة بهذه المتلازمة مقارنة بالرجال، لافتًا إلى أن ما حدث لعريس أسوان الذي توفي خلال حفل زفافه يُعد أزمة قلبية حادة ناتجة عن جلطة في الشريان التاجي، قائلاً: «في ليلة العمر ينتهي العمر»، مقدمًا خالص تعازيه لأهالي الفقيد.

أعراض التوتر الشديد

وأكد أن سرعة التدخل الطبي هي العامل الحاسم في إنقاذ الحالات المشابهة، داعيًا إلى الانتباه لأعراض التوتر الشديد وطلب المساعدة الطبية الفورية عند ظهور مؤشرات اضطراب أو ألم حاد في الصدر.

واستكمل: “والد عريس أسوان ووالدته توفيا منذ سنوات، وكان كاتب وصية قبل وفاته بأسبوع، وانصح الشباب وخاصة اللاعبين بمواجهة أزمات القلب لأنها واردة في أي سن”.

أسوان عريس أسوان حادث عريس أسوان جمال شعبان أمراض القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

حسانين توفيق

برلماني: مصر تدخل العصر الرقمي من بابه الواسع.. ومصانع المحمول نواة للتصنيع التكنولوجي

قانون العمل

التزام أصحاب الأعمال بتوفير حضانة أو تكاليف رعاية للأطفال

مجلس النواب

تحرك برلماني بشأن آليات مواجهة الكيانات الوهمية في المعاهد والجامعات

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى لشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: قهوة سادة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتلر المرحلة وحصار اسبرطة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: التنافس الجيوسياسي في عصر المعلومات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيناء وغزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سيد الكلمة وصانع الوعي

المزيد