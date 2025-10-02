شقيقة مسلم: أنا خايفة عليه من الموت وحبي ليه بقى جريمة

عبّرت آية شقيقة مطرب المهرجانات مسلم عن حزنها العميق لتدهور علاقتها بشقيقها، مؤكدة أنها باتت تشعر وكأن خوفها وحرصها عليه تحول إلى "جريمة".

وأضافت، خلال برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2: «أنا دلوقتي حاسة إن خوفي عليه وأني بحبه بقى جريمة، ومن ساعة اللي حصل على السوشيال ميديا وأنا حاسة كده».

كما أبدت قلقها الشديد على حياته، قائلة: «أنا خايفة عليه من الموت، آه خايفة مشوفهوش تاني».

وأشارت إلى أن أزمات شقيقها الحالية لم يكن لها وجود في زيجاته السابقة، متسائلة: «هو كان متزوج قبل كده مرتين، ومكنش في مشاكل ولا انتقادات ولا حروب بالشكل ده، طب اشمعنى المرة دي بالذات؟».

وأكدت على أن علاقتها بأخيها لن تنتهي، مهما كانت الظروف: «أنا أخته وهي مراته، هي ممكن الزمن يبدلها، لكن أنا الزمن عمره ما هيبدلني».