أخبار التوك شو| محمد أبو العينين: إفريقيا اليوم أكثر وعيا بقيمتها ومواردها.. أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من حصتها

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.





محمد أبو العينين: إفريقيا اليوم أكثر وعيا بقيمتها ومواردها

شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في مؤتمر تنمية الموارد المعدنية في إفريقيا، مؤكدًا أن القارة السمراء باتت مختلفة تمامًا عما كانت عليه في السابق، حيث أصبح الأفارقة أكثر فخرًا بما يمتلكونه وأكثر إدراكًا لقيمتهم الحقيقية.

أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من حصتها

قال الإعلامي أحمد موسى إن ما يحدث حاليًا سببه أن إثيوبيا قامت بملء حصة مصر والسودان من المياه، لكنها لم تتمكن من الاستفادة منها، مؤكدًا أن أديس أبابا تروج "أكاذيب" لشعبها، رغم أن الأمطار المتساقطة عليها تصل إلى نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، في حين تبلغ حصة مصر 55 مليار متر مكعب فقط.

مصطفى بكري: تعديلات الرئيس على قانون الإجراءات ضمانة للحريات العامة

أكد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنّ التعديلات التي أحالها السيد رئيس الجمهورية إلى البرلمان على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، جاءت من منطلق الحرص على الحريات العامة وحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن هذه التعديلات شملت 8 مواد أساسية.

قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب اكتسبت أهمية خاصة نظراً لورود كتاب من الرئيس عبدالفتاح السيسي يتضمّن ملاحظات بشأن 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري المنصوص عليه في المادة 123 من الدستور، وهو ما يعكس احترام مبدأ الفصل بين السلطات ويؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل بتناغم وتكامل في سبيل إصدار تشريعات تعبر عن إرادة الدولة المصرية بأكملها.

الصحة تنصح المواطنين بتناول هذا اللقاح قبل الشتاء

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لقاحات الانفلونزا متوفرة، بكميات كبيرة وأنه ينصح المواطنين بالحصول على هذه اللقاحات قبل فصل الشتاء، وتحديدا في هذا التوقيت.

عادل عبد الغفار: إدراج 1106 عالمًا مصريًا في قائمة ستانفورد إنجاز يرسخ مكانة مصر العلمية عالميًا

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إدراج 1106 من العلماء والباحثين المصريين في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء عالميًا الأكثر استشهادًا بإنتاجهم العلمي عام 2024، يمثل إنجازًا مهمًا يضع مصر في موقع متقدم على خريطة البحث العلمي الدولي.

تنظيم الاتصالات: إنترنت الأشياء نقلة نوعية لتطوير صناعة السيارات في مصر

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم جهاز تنظيم الاتصالات، أن دخول مصر إلى مجال إنترنت الأشياء يمثل خطوة استراتيجية كبرى في دعم صناعة السيارات الذكية والتقنيات الحديثة.



شقيقة مسلم توجه رسالة له: ربنا يهديك وتعرف مين عدوك ومين اللي بيحبك

كشفت آية شقيقة مطرب المهرجانات مسلم، تفاصيل جديدة بشأن الخلافات العائلية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، نافية ما تم تداوله حول انفصاله عن زوجته.



وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة

أكد الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، أنّ أي مبادرة سياسية توقف نزيف الدم في غزة تستحق النظر إليها بجدية، مشيرًا إلى أن الأهم الآن للفلسطينيين، وخصوصًا لأهالي القطاع، هو وقف شلال الدم ولو مؤقتًا حتى يتم بلورة الحل النهائي للوضع هناك.

اتحاد شباب المصريين في الخارج: المؤامرات على الدولة فشلت بسبب وعي الشعب

قال أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، إنّ إنجازات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية واضحة وملموسة، مشيراً إلى أنّ الجماعات الإرهابية حاولت مراراً عرقلة مسيرة البناء، لكنها فشلت أمام صمود الشعب وقيادته.