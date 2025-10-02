قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة
أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور
بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات
انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب
إسرائيل تقتاد سفنًا من «أسطول الصمود» إلى موانئ خفية وسط تنديد دولي متصاعد | فيديو وصور
أسطول الصمود يتهم البحرية الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد سفنه المدنية
اللجنة العامة بالنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية
مظاهرات تندلع في أوروبا احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود
رابطة الأندية تحسم الجدل: جماهير الزمالك لم تسب زيزو في مباراة القمة
اسطول الصمود: الاعتراض الإسرائيلي للسفن عنيف وغير قانوني يستهدف مدنيين عزل بالمياه الدولية
الأحوال الجوية اليوم: تفاصيل الشبورة والأمطار ونشاط الرياح والأتربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| محمد أبو العينين: إفريقيا اليوم أكثر وعيا بقيمتها ومواردها.. أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من حصتها

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


 

محمد أبو العينين: إفريقيا اليوم أكثر وعيا بقيمتها ومواردها
شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في مؤتمر تنمية الموارد المعدنية في إفريقيا، مؤكدًا أن القارة السمراء باتت مختلفة تمامًا عما كانت عليه في السابق، حيث أصبح الأفارقة أكثر فخرًا بما يمتلكونه وأكثر إدراكًا لقيمتهم الحقيقية.

أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من حصتها
قال الإعلامي أحمد موسى إن ما يحدث حاليًا سببه أن إثيوبيا قامت بملء حصة مصر والسودان من المياه، لكنها لم تتمكن من الاستفادة منها، مؤكدًا أن أديس أبابا تروج "أكاذيب" لشعبها، رغم أن الأمطار المتساقطة عليها تصل إلى نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، في حين تبلغ حصة مصر 55 مليار متر مكعب فقط.

مصطفى بكري: تعديلات الرئيس على قانون الإجراءات ضمانة للحريات العامة

أكد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنّ التعديلات التي أحالها السيد رئيس الجمهورية إلى البرلمان على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، جاءت من منطلق الحرص على الحريات العامة وحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن هذه التعديلات شملت 8 مواد أساسية.

قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب اكتسبت أهمية خاصة نظراً لورود كتاب من الرئيس عبدالفتاح السيسي يتضمّن ملاحظات بشأن 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري المنصوص عليه في المادة 123 من الدستور، وهو ما يعكس احترام مبدأ الفصل بين السلطات ويؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل بتناغم وتكامل في سبيل إصدار تشريعات تعبر عن إرادة الدولة المصرية بأكملها.

الصحة تنصح المواطنين بتناول هذا اللقاح قبل الشتاء

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لقاحات الانفلونزا متوفرة، بكميات كبيرة وأنه ينصح المواطنين بالحصول على هذه اللقاحات قبل فصل الشتاء، وتحديدا في هذا التوقيت.

عادل عبد الغفار: إدراج 1106 عالمًا مصريًا في قائمة ستانفورد إنجاز يرسخ مكانة مصر العلمية عالميًا
قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إدراج 1106 من العلماء والباحثين المصريين في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء عالميًا الأكثر استشهادًا بإنتاجهم العلمي عام 2024، يمثل إنجازًا مهمًا يضع مصر في موقع متقدم على خريطة البحث العلمي الدولي.

تنظيم الاتصالات: إنترنت الأشياء نقلة نوعية لتطوير صناعة السيارات في مصر

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم جهاز تنظيم الاتصالات، أن دخول مصر إلى مجال إنترنت الأشياء يمثل خطوة استراتيجية كبرى في دعم صناعة السيارات الذكية والتقنيات الحديثة.


شقيقة مسلم توجه رسالة له: ربنا يهديك وتعرف مين عدوك ومين اللي بيحبك
كشفت آية شقيقة مطرب المهرجانات مسلم، تفاصيل جديدة بشأن الخلافات العائلية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، نافية ما تم تداوله حول انفصاله عن زوجته.
 

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة

أكد الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، أنّ أي مبادرة سياسية توقف نزيف الدم في غزة تستحق النظر إليها بجدية، مشيرًا إلى أن الأهم الآن للفلسطينيين، وخصوصًا لأهالي القطاع، هو وقف شلال الدم ولو مؤقتًا حتى يتم بلورة الحل النهائي للوضع هناك.

اتحاد شباب المصريين في الخارج: المؤامرات على الدولة فشلت بسبب وعي الشعب
قال أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، إنّ إنجازات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية واضحة وملموسة، مشيراً إلى أنّ الجماعات الإرهابية حاولت مراراً عرقلة مسيرة البناء، لكنها فشلت أمام صمود الشعب وقيادته.

النائب محمد أبو العينين أحمد موسى مصطفى بكري المستشار محمود فوزي المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها

فستان زفافها أسطوري.. وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في إسبانيا

وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. احم قلبك أولا

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد