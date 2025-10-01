قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عادل عبد الغفار: إدراج 1106 عالمًا مصريًا في قائمة ستانفورد إنجاز يرسخ مكانة مصر العلمية عالميًا

الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي
محمود محسن

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إدراج 1106 من العلماء والباحثين المصريين في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء عالميًا الأكثر استشهادًا بإنتاجهم العلمي عام 2024، يمثل إنجازًا مهمًا يضع مصر في موقع متقدم على خريطة البحث العلمي الدولي.

وأضاف ، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القائمة تضمنت أيضًا 579 باحثًا مصريًا في تصنيف مجمل الإنتاج العلمي، مما يعكس ثراء الساحة العلمية المصرية.

وأوضح عبد الغفار أن هذا التصنيف يعتمد على مؤشرات دقيقة تشمل حجم الاستشهادات الدولية بالبحوث المنشورة، وجودة الأبحاث، والتراكم العلمي في 22 مجالًا علميًا و174 تخصصًا، لافتًا إلى أن الباحثين المصريين تميزوا في تخصصات متنوعة مثل الكيمياء والفيزياء والهندسة والزراعة والفلك والعلوم الإنسانية، وهو ما يؤكد تنوع التميز البحثي المصري.


وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن هذا الإنجاز يرتبط بمؤشر الابتكار العالمي الذي صعدت فيه مصر من المركز 95 إلى 83، كما تم اختيار القاهرة ضمن أفضل 100 كتلة ابتكار على مستوى العالم، وهو ما يؤكد نجاح الدولة في ربط البحث العلمي بالابتكار والإنتاج الذي يخدم الاقتصاد القومي.

وكشف عبد الغفار أن عدد الأبحاث المصرية المنشورة دوليًا بلغ نحو 48 ألف بحث، بفضل دعم الدولة من خلال بنك المعرفة المصري الذي يتيح للباحثين آلاف الدوريات العالمية مجانًا، واعتماده من منظمة اليونسكو كمنصة دولية.

وأكد أن الجامعات المصرية تشهد صعودًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية، إلى جانب التوسع في الشراكات مع الجامعات الأجنبية بوجود 9 أفرع بالفعل ودراسة إنشاء 10 أخرى قريبًا.
 

