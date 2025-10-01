اتحاد شباب المصريين في الخارج: المؤامرات على الدولة فشلت بسبب وعي الشعب

قال أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، إنّ إنجازات الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية واضحة وملموسة، مشيراً إلى أنّ الجماعات الإرهابية حاولت مراراً عرقلة مسيرة البناء، لكنها فشلت أمام صمود الشعب وقيادته.

وأضاف ناصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارات تاريخية منذ توليه المسؤولية، بدءاً من حماية الأمن القومي، مروراً بالمشروعات القومية الكبرى، وصولاً إلى بناء علاقات متوازنة مع دول العالم.

تشويه الرموز الوطنية

وأشار إلى أنّ الجماعة المحظورة تدرك أنّ وجود قيادة قوية ومشروع وطني حقيقي يُفشل كل مخططاتها، لذلك تسعى إلى تشويه الرموز الوطنية واستهدافها، غير أنّ الشعب المصري يُفشل هذه المؤامرات؛ بوعيه والتفافه حول قيادته.

وشدد ناصر على أنّ مصر اليوم أكثر قوة واستقراراً، وتجاوزت أزمات جسيمة، مؤكداً أنّ القادم يحمل فرصاً أكبر للتنمية بفضل وحدة الشعب وصلابة القيادة.