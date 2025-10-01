بقانون الإجراءات الجنائية.. شريف عامر: مجلس النواب سيعيد النظر في المواد محل الاعتراض من الرئيس السيسي

قال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، إن قانون الإجراءات الجنائية تمت إعادته إلى مجلس النواب بعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواده، مشيرا إلى انعقاد الجلسة الأولى لدور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم.

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الرئيس السيسي اعترض على 8 مواد من القانون، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يعد من أهم القوانين في مصر، إذ يتعامل مع مختلف أشكال الجريمة، مؤكدًا أن القانون يتكون من 550 مادة كاملة، وسيعيد مجلس النواب النظر في المواد محل الاعتراض.

اعتراض الرئيس السيسي

وتابع: "إحدى المواد المطلوب إعادة النظر فيها تتعلق بالبحث عن بدائل للحبس الاحتياطي"، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب ألقى كلمته اليوم، كما ألقى رئيس مجلس الوزراء بيانًا تضمن تفاصيل اعتراض الرئيس السيسي على بعض مواد القانون.