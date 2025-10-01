قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
لايفات للبيع.. بسمة وهبة تكشف مفاجأة عن هجوم الإخوان على سفارات مصر بالخارج
شريف عامر: إثيوبيا اتهمت مصر بالعمل على عدم الاستقرار في لإفريقيا وتهديد السلام الإقليمي
متحدث «الصحة» يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب مرض «اليد والقدم والفم»
بعد فيضانات السودان | عباس شراقي يكشف حقيقة فتح مفيض توشكي
جمال شعبان: سيجارة وقهوة على الريق يساوي أزمة قلبية
الأمن المائي.. أسامة كمال: لقاء وزير الخارجية بالبرهان أكد وحدة الموقف بين دولتي المصب|فيديو
توك شو

بقانون الإجراءات الجنائية.. شريف عامر: مجلس النواب سيعيد النظر في المواد محل الاعتراض من الرئيس السيسي

شريف عامر
شريف عامر
محمد البدوي

قال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، إن قانون الإجراءات الجنائية تمت إعادته إلى مجلس النواب بعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواده، مشيرا إلى انعقاد الجلسة الأولى لدور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم.

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الرئيس السيسي اعترض على 8 مواد من القانون، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يعد من أهم القوانين في مصر، إذ يتعامل مع مختلف أشكال الجريمة، مؤكدًا أن القانون يتكون من 550 مادة كاملة، وسيعيد مجلس النواب النظر في المواد محل الاعتراض.

 اعتراض الرئيس السيسي 

وتابع: "إحدى المواد المطلوب إعادة النظر فيها تتعلق بالبحث عن بدائل للحبس الاحتياطي"، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب ألقى كلمته اليوم، كما ألقى رئيس مجلس الوزراء بيانًا تضمن تفاصيل اعتراض الرئيس السيسي على بعض مواد القانون.

شريف عامر مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي الجريمة رئيس مجلس النواب مجلس الوزراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

