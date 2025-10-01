إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الحر

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، أعلى الكارتة بحوالي 3 كيلومترات باتجاه بنها، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 9 أشخاص، دون تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد البطوطى، مدير إدارة المرور في القليوبية يفيد بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور الجهات الأمنية وقوات المرور لمكان الواقعة لتأمين الطريق وتنظيم حركة السيارات، منعًا لأي تكدس أو حوادث إضافية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج، حيث تم إدخال 6 مصابين إلى مستشفى بنها التعليمي و3 آخرين إلى مستشفى قليوب التخصصي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وسط متابعة دقيقة من الطواقم الطبية لضمان استقرار حالتهم الصحية.

وأشارت المعاينة المبدئية في مكان الحادث إلى فقدان السيطرة على السيارة، ما أدى لانقلابها، فيما تواصل إدارة المرور بالاشتراك مع رجال الشرطة رفع آثار الحادث وتنظيم حركة المرور، وتوجيه السائقين لتوخي الحذر أثناء المرور بنفس المنطقة.

وجارى استمرار متابعة حالة الطريق، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، مع رفع أي مخلفات للحادث بسرعة لتجنب أي اضطرابات مرورية.