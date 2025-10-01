أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من حصتها

قال الإعلامي أحمد موسى إن ما يحدث حاليًا سببه أن إثيوبيا قامت بملء حصة مصر والسودان من المياه، لكنها لم تتمكن من الاستفادة منها، مؤكدًا أن أديس أبابا تروج "أكاذيب" لشعبها، رغم أن الأمطار المتساقطة عليها تصل إلى نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، في حين تبلغ حصة مصر 55 مليار متر مكعب فقط.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا تستهدف المساس بحصة مصر التاريخية البالغة 55 مليار متر مكعب، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح بانتقاص كوب ماء واحد من رصيدها المائي.

وأكد على أن الدولة المصرية تدير ملف السد بمنتهى الجدية والحزم، ولن تسمح لأي طرف بالتحكم في حياة المصريين أو التأثير على أمنهم المائي.

