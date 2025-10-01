أحمد موسى: إثيوبيا تمارس "بلطجة سياسية" في أزمة السد

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر دخلت في مفاوضات مع إثيوبيا استمرت نحو عشر سنوات بشأن سد النهضة، إلا أن أديس أبابا اتخذت إجراءات أحادية وصفها بـ"البلطجة السياسية".



وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن السودان يعاني من أزمة كبيرة بعد توقف توربينات السد عن العمل، رغم إنفاق إثيوبيا نحو 6 مليارات دولار على المشروع، دون أن تنجح في إنتاج كهرباء تذكر.



وأشار إلى أن هذه الخطوات الأحادية تسببت في أضرار مباشرة للسودان، وصلت حد الغرق، معتبرًا أن السد حتى الآن لم يحقق أي فائدة عملية.

