عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن لا يوجد توربينات تعمل حاليا في سد النهضة، مضيفا أن لا يوجد توربين واحد يعمل في السد الإثيوبي.



السد الاثيوبي لا يولد الكهرباء حتى الان

واضاف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن السد الإثيوبي لا يولد الكهرباء حتى الان، والتوربينات في سد إثيوبيا لا تعمل.

وتابع الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن 700 مليون متر مكعب مياه الصرافات إثيوبيا اليوم ، لافتا إلى أن لا يوجد أي تنسيق بين السودان واثيوبيا بشان تصريف المياه من السد.

وأشار الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إلى أن لا يوجد اي مشكلة في مصر والسد العالي قادر على استيعاب المياه.

