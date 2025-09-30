برلماني: توجيهات الرئيس لإعادة هيكلة الغزل والنسيج تعيد مجد الصناعة المصرية

أشاد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج وتطوير قطاع الأعمال العام، معتبرا أن هذه القرارات تمثل تحول استراتيجي يهدف إلى استعادة بريق الصناعة الوطنية وتعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية.

وأوضح نظير في تصريحاته لـ صدى البلد أن الدولة تسعى من خلال هذه التحركات إلى إحياء الصناعات التي تراجعت قوتها خلال السنوات الماضية، والعمل على إعادة هيبتها التاريخية، بما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات المصرية، ورفع حصيلة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب في ظل التوسع الصناعي المتوقع.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن إشراك القطاع الخاص في إدارة المصانع يعد خطوة جريئة ومهمة لإعادة تأهيل شركات القطاع العام، إذ يسهم في إدخال آليات الإدارة الحديثة، والاستفادة من الخبرات المتنوعة في مجال الإنتاج والتسويق، وهو ما يعكس توجه جديد نحو تحسين كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية في مواجهة التحديات العالمية، فضلا عن مواكبة التطور التكنولوجي الذي بات عنصر أساسي في النهوض بالقطاع الصناعي.

واختتم النائب إبراهيم نظير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطوات واثقة نحو إعادة بناء الصناعات الوطنية على أسس قوية، مشددا على دعمه الكامل لهذه السياسات التي تمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.