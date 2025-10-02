نواب "الدوما" و"البرلمان الأوروبي" يعقدون أول اجتماع لهم منذ 11 عاما عبر تقنية الفيديو

عقد نواب من الدوما الروسي (البرلمان الروسي) والبرلمان الأوروبي أول اجتماع لهم منذ 11 سنة، حيث جرت المحادثة عبر تقنية المؤتمر المرئي عن بعد، وفقاً لما أعلنه المكتب الصحفي للجنة الشؤون الدولية في الدوما، اليوم /الأربعاء/.

ومثّل الجانب الروسي رئيس اللجنة ليونيد سلوتسكي، ونوابه الأوائل فياشيسلاف نيكونوف و أليكسي تشيبا، بالإضافة إلى عضوي اللجنة ماريا بوتينا و دميتري كوزنتسوف. ومثّل البرلمان الأوروبي في المحادثة نواب من النمسا وألمانيا وبلغاريا ولوكسمبورج، بقيادة النائب المستقل في البرلمان الأوروبي فيرناند كارتهايزر،بحسب وكالة تاس الروسية.

ونقل المكتب الصحفي عن سلوتسكي قوله:"هذا هو أول اجتماع بين نواب البرلمان الأوروبي ودوما الدولة بعد انقطاع دام إحدى عشرة سنة. أود أن أعرب عن خالص امتناني واحترامي لشجاعتكم وحواركم المفتوح".

