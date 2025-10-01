تعد كبدة الدجاج من أشهى الأكلات الغنية بالبروتين الحيواني والحديد وفيتامين ب.

ونعرض لكم في هذا التقرير، طريقة عمل كبدة الدجاج، عبر اتباع خطوات الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج “نأنأة” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير كبدة الدجاج

كبدة الدجاج

بصل مفروم

ثوم مفروم

ملح

فلفل

فلفل ألوان مفروم

دبس رمان

بقدونس

شرائح ليمون

للتقديم:

خبز



طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

شوَّحي البصل والثوم والفلفل الألوان، في طاسة بها القليل من الزيت.

أضيفي الكبدة والملح والفلفل الأسود، وشوحيهم جيدا، ثم ضعي دبس الرمان، وقلبي كل المكونات.

زَيِّنِي كبدة الدجاج بشرائح الليمون، وقدميها مع الخبز.