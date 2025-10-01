قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

كبدة الدجاج
تعد كبدة الدجاج من أشهى الأكلات الغنية بالبروتين الحيواني والحديد وفيتامين ب.

ونعرض لكم في هذا التقرير، طريقة عمل كبدة الدجاج، عبر اتباع خطوات الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج “نأنأة” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير كبدة الدجاج 

بصل مفروم

ثوم مفروم

ملح 
فلفل

فلفل ألوان مفروم

دبس رمان

بقدونس

شرائح ليمون

للتقديم:
خبز

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

شوَّحي البصل والثوم والفلفل الألوان، في طاسة بها القليل من الزيت.

أضيفي الكبدة والملح والفلفل الأسود، وشوحيهم جيدا، ثم ضعي دبس الرمان، وقلبي كل المكونات.

زَيِّنِي كبدة الدجاج بشرائح الليمون، وقدميها مع الخبز.

كبدة الدجاج طريقة عمل كبدة الدجاج طريقة عمل كبدة كبدة الدجاج بدبس الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

