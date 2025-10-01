إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

يحرص عدد كبير من الأشخاص على تناول القهوة يوميا لضبط إيقاع اليوم ولكن قبل أن تتخلصى من بقايا القهوة جربي استخدامها كماسك للبشرة.

وفقا لموقع stylecraze نكشف لكم وصفات القهوة لجمال ونضارة وتفتيح البشرة.

ماسك القهوة والحليب للوجه

قناع القهوة للوجه هذا يُقشّر بشرتكِ ويُحافظ على نضارتها ونعومتها و قد يكون للحليب تأثيرات مُهدئة للبشرة، مع أن الأبحاث في هذا الشأن لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث ويوصي باستخدام قناع الوجه هذا ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

مكونات الماسك

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

1 إلى 2 ملعقة كبيرة من الحليب

كيفية الاستخدام

قومي بخلط القهوة المطحونة مع الحليب في وعاء حتى تحصلي على عجينة سميكة إلى حد ما.

نظفي وجهك ثم ضعي الوصفة على وجهك ورقبتك بالكامل.

اتركي هذا القناع على وجهك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

نصيحة: للحصول على بعض التغذية الإضافية، يمكنك اختيار حليب اللوز بدلاً من الحليب العادي، لأنه غني بالفيتامينات مثل فيتامين د وفيتامين هـ التي تدعم صحة الجلد وتعالج الجفاف.

وصفة القهوة والزبادي والكركم للوجه

ستساعد القهوة على تفتيح بشرتكِ، بينما يُوحّد الكركم لونها وتقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى يُضيف الزبادي رطوبةً للبشرة ويزيد من مرونتها، كما يُفيد قناع القهوة هذا للبشرة المُشرقة في علاج البشرة المُعرضة لحب الشباب.

مكونات الماسك

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة كبيرة من الكركم

كيفية الاستخدام

قومي بخلط الكركم والقهوة والزبادي في وعاء حتى تحصلي على عجينة سميكة ومتجانسة.

ضعي هذا المعجون بالتساوي على وجهك.

اتركيه لمدة 20 دقيقة تقريبًا ثم دلكي بشرتك بلطف بحركات دائرية.

اغسلي المعجون بالماء الدافئ.

ماسك القهوة والعسل والزبادي للوجه

يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا ومرطبة يمكن أن تفيد البشرة وقد تساعد المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في القهوة والزبادي على شد الجلد وتقليل ظهور التجاعيد.

مكونات الماسك

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

ملعقة كبيرة من العسل العضوي

ملعقتين كبيرتين من الزبادي

كيفية الاستخدام

أضيفي القهوة والعسل والزبادي في وعاء واخلطيهم جيدًا.

دلكيه بلطف على وجهك. احذري من ملامسته لعينيك.

اتركي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة.

اشطفيه بالماء البارد.