برج الثور حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. تخلَّ عن العناد

برج الثور حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر، برج الثور هو البرج الثاني في دائرة الأبراج، ويمثل القوة والثبات والرغبة في الاستقرار. مواليد هذا البرج من 20 أبريل حتى 20 مايو، ويتصفون بالصبر والمثابرة والتفكير العملي. يسعون إلى الأمان المادي والعاطفي ويميلون إلى الحياة الهادئة والمستقرة. يعشقون الجمال والفنون ويكرهون المفاجآت والتغييرات المفاجئة

صفات برج الثور

مولود الثور يتمتع بصفات إيجابية كثيرة من أبرزها الصبر والولاء والقدرة على التحمل والاهتمام بالتفاصيل. يحب الحياة المريحة ويقدّر الراحة والروتين. من عيوبه العناد الشديد والتشبث بالرأي ورفض التغيير حتى لو كان ضروريًا. يتميز بقوة الإرادة ويملك قدرة كبيرة على البناء والنجاح في المشاريع طويلة الأمد

مشاهير برج الثور

من أبرز مواليد برج الثور

الفنان سلمان خان

المغنية تينا ترنر

الروائي جورج أورويل

المخرج روبير زيمكيس

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

تشعر اليوم بنوع من الثقل أو ضغط العمل ولكنك تمتلك الطاقة الكافية لتجاوز ذلك. من الأفضل أن تنظم وقتك وتفصل بين المهام حتى لا تشعر بالإرهاق. قد تحصل على عرض مهني جديد أو تفتح أمامك فرصة تحتاج إلى التأني في التفكير. لا تتردد في طلب المساعدة أو الاستشارة من شخص تثق برأيه

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم بحاجة للتواصل العميق مع الشريك أو مع شخص مقرب. تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بصدق وهدوء. إن كنت مرتبطًا فقد يكون هذا اليوم مناسبًا لحل خلاف سابق أو لتقريب المسافات بينكما. أما إذا كنت أعزبًا فاحتمالية لقاء عاطفي مميز واردة لكن يتطلب الأمر الانفتاح دون تسرع

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحتك اليوم في وضع جيد لكنك قد تشعر بالإرهاق إذا لم تحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة. من المهم الانتباه لنظامك الغذائي وتجنّب الإفراط في المنبهات. حاول تخصيص وقت للهدوء النفسي سواء من خلال ممارسة رياضة بسيطة أو قضاء بعض الوقت في الطبيعة.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تحمل لك فرصًا جيدة على المستوى المهني خاصة إذا كنت تفكر في تطوير مشروع أو دخول مجال جديد. عليك التحلي بالمرونة وتقبّل التغيير لأنه قد يجلب لك فائدة غير متوقعة. العلاقات الشخصية والعاطفية تمر بتحسن ملحوظ لكن تحتاج إلى الاستمرارية في التواصل والتفاهم. الوضع المالي في تحسن إذا أحسنت التخطيط وتجنبت التبذير.