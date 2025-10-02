قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة المحلة
وزير خارجية أيرلندا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود «مقلق» ويجب احترام القانون الدولي
بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
ليس لدينا أزمة.. والد خوان ألفينا يرد على تصرف حسين الشحات
باريس سان جيرمان يحسم قمة الأبطال أمام برشلونة بانتصار مثير
الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو
الكيميا مركبتش.. شوبير يوجه رسالة لـ حسام غالي بعد غيابه عن قائمة الخطيب
شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو
النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة
مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل حوالي 2 مليون مريض مصري سنويًا في مختلف التخصصات|فيديو
زوجته مانعاه عن أهله.. شقيقة المطرب مسلم: ماشوفتش أخويا من سنة
إيران وتركيا تتفقان على إنشاء معبر حدودي جديد لتعزيزالتجارة بين البلدين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

برج الثور حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. تخلَّ عن العناد

برج الثور
برج الثور
أسماء عبد الحفيظ

برج الثور حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر، برج الثور هو البرج الثاني في دائرة الأبراج، ويمثل القوة والثبات والرغبة في الاستقرار. مواليد هذا البرج من 20 أبريل حتى 20 مايو، ويتصفون بالصبر والمثابرة والتفكير العملي. يسعون إلى الأمان المادي والعاطفي ويميلون إلى الحياة الهادئة والمستقرة. يعشقون الجمال والفنون ويكرهون المفاجآت والتغييرات المفاجئة

صفات برج الثور

مولود الثور يتمتع بصفات إيجابية كثيرة من أبرزها الصبر والولاء والقدرة على التحمل والاهتمام بالتفاصيل. يحب الحياة المريحة ويقدّر الراحة والروتين. من عيوبه العناد الشديد والتشبث بالرأي ورفض التغيير حتى لو كان ضروريًا. يتميز بقوة الإرادة ويملك قدرة كبيرة على البناء والنجاح في المشاريع طويلة الأمد

مشاهير برج الثور

  • من أبرز مواليد برج الثور
  • الفنان سلمان خان
  • المغنية تينا ترنر
  • الروائي جورج أورويل
  • المخرج روبير زيمكيس

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

تشعر اليوم بنوع من الثقل أو ضغط العمل ولكنك تمتلك الطاقة الكافية لتجاوز ذلك. من الأفضل أن تنظم وقتك وتفصل بين المهام حتى لا تشعر بالإرهاق. قد تحصل على عرض مهني جديد أو تفتح أمامك فرصة تحتاج إلى التأني في التفكير. لا تتردد في طلب المساعدة أو الاستشارة من شخص تثق برأيه

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم بحاجة للتواصل العميق مع الشريك أو مع شخص مقرب. تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بصدق وهدوء. إن كنت مرتبطًا فقد يكون هذا اليوم مناسبًا لحل خلاف سابق أو لتقريب المسافات بينكما. أما إذا كنت أعزبًا فاحتمالية لقاء عاطفي مميز واردة لكن يتطلب الأمر الانفتاح دون تسرع

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحتك اليوم في وضع جيد لكنك قد تشعر بالإرهاق إذا لم تحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة. من المهم الانتباه لنظامك الغذائي وتجنّب الإفراط في المنبهات. حاول تخصيص وقت للهدوء النفسي سواء من خلال ممارسة رياضة بسيطة أو قضاء بعض الوقت في الطبيعة.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تحمل لك فرصًا جيدة على المستوى المهني خاصة إذا كنت تفكر في تطوير مشروع أو دخول مجال جديد. عليك التحلي بالمرونة وتقبّل التغيير لأنه قد يجلب لك فائدة غير متوقعة. العلاقات الشخصية والعاطفية تمر بتحسن ملحوظ لكن تحتاج إلى الاستمرارية في التواصل والتفاهم. الوضع المالي في تحسن إذا أحسنت التخطيط وتجنبت التبذير.

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الخميس 2-10-2025

الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الخميس 2-10-2025

قسم الأشعة بمستشفى قنا العام

مستشفى قنا العام ينجز 857 فحص رنين مغناطيسي خلال سبتمبر

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

