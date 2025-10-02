قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة المحلة
وزير خارجية أيرلندا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود «مقلق» ويجب احترام القانون الدولي
بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
ليس لدينا أزمة.. والد خوان ألفينا يرد على تصرف حسين الشحات
باريس سان جيرمان يحسم قمة الأبطال أمام برشلونة بانتصار مثير
الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو
الكيميا مركبتش.. شوبير يوجه رسالة لـ حسام غالي بعد غيابه عن قائمة الخطيب
شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو
النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة
مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل حوالي 2 مليون مريض مصري سنويًا في مختلف التخصصات|فيديو
زوجته مانعاه عن أهله.. شقيقة المطرب مسلم: ماشوفتش أخويا من سنة
إيران وتركيا تتفقان على إنشاء معبر حدودي جديد لتعزيزالتجارة بين البلدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جوتيريش: الفضاء السيبراني يجب أن "يخدم الصالح العام"

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الإنترنت أداة أساسية لـ "الابتكار والفرص"، لكن الإخفاقات الأمنية في الفضاء السيبراني يمكن أن تقوض الثقة العامة وتعطل المجتمعات وحتى تهدد السلام.
وقال جوتيريش - أمام المنتدى العالمي للأمن السيبراني في الرياض اليوم /الأربعاء/ - "يجب أن نعمل معا لضمان أن يخدم الفضاء السيبراني، الصالح العام؛ من خلال الاستثمار في الأفراد، وبناء المهارات، وتعزيز الإدماج"، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأضاف أنه بينما يتزايد التحول نحو الفضاء الإلكتروني، يجب تشكيل شراكات عالمية متجذرة في التضامن والمسئولية المشتركة، دون ترك أي بلد أو مجتمع يتخلف عن الركب.
وأكد التزام الأمم المتحدة بالنهوض برؤية للفضاء السيبراني تكون مفتوحة وآمنة ومرتكزة على القانون الدولي.. ولتحقيق هذه الرؤية قال جوتيريش: "نعمل على ضمان أن تتمتع جميع البلدان بالقدرة على تعظيم الفرص الرقمية مع تقليل المخاطر".
وأقر الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة السعودية في هذا الصدد وتركيز المنتدى على حماية الأطفال في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت وضمان تمكين المرأة.
وقال: "دعونا نعمل معاً لبناء الثقة، وإرساء قواعد مشتركة، وحماية حقوق الإنسان من أجل مستقبل رقمي أكثر أمناً للجميع".

الأمين أنطونيو جوتيريش الإنترنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد