جوتيريش: الفضاء السيبراني يجب أن "يخدم الصالح العام"

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الإنترنت أداة أساسية لـ "الابتكار والفرص"، لكن الإخفاقات الأمنية في الفضاء السيبراني يمكن أن تقوض الثقة العامة وتعطل المجتمعات وحتى تهدد السلام.

وقال جوتيريش - أمام المنتدى العالمي للأمن السيبراني في الرياض اليوم /الأربعاء/ - "يجب أن نعمل معا لضمان أن يخدم الفضاء السيبراني، الصالح العام؛ من خلال الاستثمار في الأفراد، وبناء المهارات، وتعزيز الإدماج"، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وأضاف أنه بينما يتزايد التحول نحو الفضاء الإلكتروني، يجب تشكيل شراكات عالمية متجذرة في التضامن والمسئولية المشتركة، دون ترك أي بلد أو مجتمع يتخلف عن الركب.

وأكد التزام الأمم المتحدة بالنهوض برؤية للفضاء السيبراني تكون مفتوحة وآمنة ومرتكزة على القانون الدولي.. ولتحقيق هذه الرؤية قال جوتيريش: "نعمل على ضمان أن تتمتع جميع البلدان بالقدرة على تعظيم الفرص الرقمية مع تقليل المخاطر".

وأقر الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة السعودية في هذا الصدد وتركيز المنتدى على حماية الأطفال في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت وضمان تمكين المرأة.

وقال: "دعونا نعمل معاً لبناء الثقة، وإرساء قواعد مشتركة، وحماية حقوق الإنسان من أجل مستقبل رقمي أكثر أمناً للجميع".