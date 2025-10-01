أشرف زكي: نتلقى خدمة علاجية بكفاءة كبيرة من الأطباء والعاملين في معهد ناصر

أشاد الفنان أشرف زكي، بما يشهده معهد ناصر من نقلة حضارية غير مسبوقة، مؤكدًا أنه أصبح صرحًا طبيًا عظيمًا يضاف إلى منجزات مصر الكبرى.

ووصف أشرف زكي، معهد ناصر، بأنه “الهرم الرابع”؛ نظرًا لما يقدمه من خدمات طبية متطورة وكفاءات عالية، مؤكدًا أنّ هذا المستوى الرفيع من الأداء يبعث على الفخر والاعتزاز.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه لمس بنفسه حجم التطوير داخل معهد ناصر خلال زيارته الأخيرة، حيث أشاد العديد من زملائه الفنانين أيضًا بجودة الرعاية والخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أنّ هذا الصرح الطبي يلقى إشادة واسعة من كل من يزوره أو يتلقى العلاج فيه.

وأوضح أنّ التجهيزات والإمكانات الطبية المتقدمة بالمعهد، جعلته يحظى بأعلى نسب نجاح في جراحات القلب المفتوح وغيرها من العمليات الدقيقة، مستشهدًا برأي أحد الأطباء الذي أكد له أن معهد ناصر يتصدر قائمة المستشفيات في نسب النجاح والتميز في هذه الجراحات؛ مما يعكس الثقة الكبيرة في كفاءته.

وأكد زكي أنّ دعم هذا الصرح يعد مسؤولية وطنية على جميع المصريين، ليس فقط بالمساهمة في تطويره، وإنما أيضًا من خلال الزيارات التي ترفع معنويات المرضى والعاملين على حد سواء.