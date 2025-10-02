رئيس "الوطني الفلسطيني": وقف العدوان الإسرائيلي وحقن دماء شعبنا أولوية وطنية وضرورة لا تحتمل التأجيل

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال ووقف التهجير والضم وحقن دماء الفلسطينيين، تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.

وشدد فتوح - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء اليوم /الأربعاء/ - على أن الحقوق الوطنية الفلسطينية ثابتة وغير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها جوهر المشروع الوطني وأساس استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن وحدة الجغرافيا الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس تمثل الركيزة الصلبة لمواجهة التحديات السياسية ومخططات الاستيطان والضم والتهويد، داعيا مختلف قوى وفصائل العمل الوطني إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية ورص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية، باعتبارها السلاح الأقوى في مواجهة محاولات التهويد والضم، وضمان مستقبل الأجيال الفلسطينية وتحقيق أهداف إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.