قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة المحلة
وزير خارجية أيرلندا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود «مقلق» ويجب احترام القانون الدولي
بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
ليس لدينا أزمة.. والد خوان ألفينا يرد على تصرف حسين الشحات
باريس سان جيرمان يحسم قمة الأبطال أمام برشلونة بانتصار مثير
الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو
الكيميا مركبتش.. شوبير يوجه رسالة لـ حسام غالي بعد غيابه عن قائمة الخطيب
شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو
النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة
مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل حوالي 2 مليون مريض مصري سنويًا في مختلف التخصصات|فيديو
زوجته مانعاه عن أهله.. شقيقة المطرب مسلم: ماشوفتش أخويا من سنة
إيران وتركيا تتفقان على إنشاء معبر حدودي جديد لتعزيزالتجارة بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل وقع من النبي ذنب كما يتوهم البعض؟.. عالم بالأوقاف يرد: عصمه الله تعالى

النبي محمد
النبي محمد
أحمد سعيد

أكد الدكتور إبراهيم المرشدي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى من الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن ما ورد في قوله تعالى: "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر"، لا يُفهم منه أن الرسول ارتكب ذنوبًا، بل المقصود أن الذنب وقع عليه من قومه، وليس منه هو.

وقال الدكتور إبراهيم المرشدي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ومفاتيح البلاغة، وكان أفصح الناس قولًا وأصدقهم عبارة، مشيرًا إلى أن بعض الناس قد يسيء الفهم فيظن أن الحديث أو الآية تشير إلى ذنب من النبي، وهذا غير صحيح. 

الدكتور إبراهيم المرشدي: المعصوم صلى الله عليه وسلم لم يرتكب ذنبًا قط

وأضاف الدكتور إبراهيم المرشدي "المعصوم صلى الله عليه وسلم لم يرتكب ذنبًا قط، وإنما الذنوب هنا تعني ما وقع عليه من قومه من أذى ومعاندة".

وبيّن عالم الأوقاف أن اللغة العربية والبلاغة النبوية تكشف هذا المعنى بوضوح، حيث يمكن للمصدر أن يُنسب للفاعل أو للمفعول به. 

واستشهد الدكتور إبراهيم المرشدي بآيات من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: "فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح" في إشارة إلى ظلم وقع من الإنسان، وقوله: "ولمن انتصر بعد ظلمه" في إشارة إلى ظلم وقع عليه.

وأشار أيضًا إلى ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي ﷺ غضب حينما قال له أحد الصحابة: "وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر"، فقال ﷺ: "إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له"، أي نافياً أن يكون قد وقع في ذنب، وإنما يبين أنه أشد الناس خشية وطاعة لله.

وأكد الدكتور إبراهيم المرشدي، على أن النبي ﷺ كان دائمًا مع أمر الله حيثما دار، وأنه لم يخالف أمر ربه قط، بل كان قدوة في الطاعة والعبادة، مستشهدًا بموقفه في فتح مكة حين قال لقومه الذين آذوه: "لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء".

الدكتور إبراهيم المرشدي أحد علماء وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف الأوقاف إبراهيم المرشدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

برلماني: الدولة تخوض معركة شاملة ضد الإدمان لحماية الشباب

صيدليات

عضو صحة النواب: صيدليات الإنترنت قنبلة موقوتة.. والدواء ليس سلعة للبيع على السوشيال ميديا

أيمن أبو العلا

برلمانية الإصلاح والتنمية: تعديلات الإجراءات الجنائية لن تمس حقوق الإنسان

بالصور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. احم قلبك أولا

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر

برج العقرب حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. سامح لتتحرر

برج العقرب
برج العقرب
برج العقرب

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. اختر ذاتك أولا

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد