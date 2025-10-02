قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
ماجد سامي: تمنيت لزيزو اللعب بالخارج وبإمكانه الوصول للدوري الإنجليزي
مجلس الشيوخ يصوت على فض دور الانعقاد السادس المنقوص
على رأسهم «الدباغ» و«منسي».. غيابات هجومية تضرب الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
معسكر أكتوبر لـ منتخب مصر يواجه شبح الإلغاء بسبب أحداث المغرب
في عيد الغفران.. هجوم بسكين على كنيس يهودي بمدينة مانشستر
رئيس الشيوخ: المجلس سيظل صوتًا معبرًا عن إرادة الأمة وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها

خماسيَّة البركة في طلب العِلم
خماسيَّة البركة في طلب العِلم
شيماء جمال

كشف مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن 5 أمور تجلب لك البركة في طلب العِلم وسماها “خماسيَّة البركة في طلب العِلم” وتتمثل فى:

خماسية البركة فى طلب العلم

  • تقوى الله عز وجل وإخلاص النية الله في طلب العلم قال تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ) .
  • توقير المعلم واحترامه لقول رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلُّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ. 
  • استثمار الوقت وترتيب الأولويات، قال رسول الله ﷺ: اغتيم خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ... وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ.
  • التواضع وعدم الحياء في السؤال عن كل ما لا تعرفه، قال مجاهد - رحمه الله -: «لا يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيِ وَلَا مُسْتَكْبِرُ». 
  • نسبة العلم لأهله، قال ابن عبد البر - رحمه الله - : إِنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْعِلْمِ أَنْ تُضِيفَ الشَّيْءَ إِلَى قَائِلِهِ».

نصائح للتفوق في الدراسة

1- حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلـى بـر والديـك، ولا تفتـر عـن الدعـاء، واسـأل اللـه مـن فضلـه، فإن خزائـن النعـم بيـده سبحانه؛ قـال تعالى: “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ”، وثـق أن الله سبحانه لـن يضيع سعيك واجتهادك.

2- حدد أوقاتا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتـك، واحـرص علـى اسـتثماره؛ فالوقـت نعمـة عظيمـة وكنـز ثميـن، أوصـى سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم باستثماره؛ فقال: نعمتان مغبون فيهمـا كثيـر مـن النـاس: الصحة والفراغ.

3- ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

4 - رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.

5 - اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.

6- مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

7- لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

8- اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.

9- خذ قسطًا مـن الراحـة مـن حيـن لآخـر؛ كـي تسـتطيع التركيـز؛ ولا ترهـق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلـة، وخصـص وقتـا لممارسة بعـض الهوايـات النافعـة؛ لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.

10- ضع أمامك أهداف عليا، واسع إليها في جد ومثابرة.

خماسيَّة البركة في طلب العِلم العلم البركة كلب العلم البركة فى طلب العلم نصائح للتفوق في الدراسة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

«العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهرباء

أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو

ارشيفي

الإحتلال يعتقل 22 إيطاليا من المشاركين في أسطول الصمود

الكرملين

الكرملين : المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة لن تمر دون رد من موسكو

بالصور

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
سامح يسري
سامح يسري

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد