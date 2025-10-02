الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها

كشف مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن 5 أمور تجلب لك البركة في طلب العِلم وسماها “خماسيَّة البركة في طلب العِلم” وتتمثل فى:

خماسية البركة فى طلب العلم

تقوى الله عز وجل وإخلاص النية الله في طلب العلم قال تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ) .

توقير المعلم واحترامه لقول رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلُّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ.

استثمار الوقت وترتيب الأولويات، قال رسول الله ﷺ: اغتيم خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ... وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ.

التواضع وعدم الحياء في السؤال عن كل ما لا تعرفه، قال مجاهد - رحمه الله -: «لا يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيِ وَلَا مُسْتَكْبِرُ».

نسبة العلم لأهله، قال ابن عبد البر - رحمه الله - : إِنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْعِلْمِ أَنْ تُضِيفَ الشَّيْءَ إِلَى قَائِلِهِ».

نصائح للتفوق في الدراسة

1- حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلـى بـر والديـك، ولا تفتـر عـن الدعـاء، واسـأل اللـه مـن فضلـه، فإن خزائـن النعـم بيـده سبحانه؛ قـال تعالى: “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ”، وثـق أن الله سبحانه لـن يضيع سعيك واجتهادك.

2- حدد أوقاتا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتـك، واحـرص علـى اسـتثماره؛ فالوقـت نعمـة عظيمـة وكنـز ثميـن، أوصـى سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم باستثماره؛ فقال: نعمتان مغبون فيهمـا كثيـر مـن النـاس: الصحة والفراغ.

3- ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.

4 - رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.

5 - اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.

6- مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.

7- لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.

8- اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.

9- خذ قسطًا مـن الراحـة مـن حيـن لآخـر؛ كـي تسـتطيع التركيـز؛ ولا ترهـق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلـة، وخصـص وقتـا لممارسة بعـض الهوايـات النافعـة؛ لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.

10- ضع أمامك أهداف عليا، واسع إليها في جد ومثابرة.