وفاة بشير أحمد صديق شيخ قراء المسجد النبوي عن عمر يناهز التسعين

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس الشيخ بشير أحمد صديق، شيخ قراء المسجد النبوي الشريف، عن عمر ناهز التسعين عامًا، بعد رحلة طويلة ومباركة في خدمة كتاب الله وتعليم علوم القراءات.

من هو الشيخ بشير صديق ؟

الشيخ بشير أحمد صديق يُعد من مواليد دولة الهند، وقد قدم في شبابه إلى المدينة المنورة، حيث استقر بها متفرغًا لتدريس القرآن الكريم وعلوم القراءات في المسجد النبوي الشريف، ليصبح بمرور الوقت أحد أبرز أعلام هذا المجال.

وقد تخرج على يديه نخبة من كبار القراء الذين تولوا الإمامة في الحرمين الشريفين، ومن بينهم الشيخ محمد أيوب الذي تولى الإمامة في المسجد النبوي، والشيخ علي جابر الذي أمَّ المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وعرف الشيخ بشير بدقته البالغة في تعليم الروايات القرآنية، وحرصه الكبير على ضبط الأسانيد، وهو ما جعله مرجعًا موثوقًا في علم القراءات، حيث قصده طلاب العلم من شتى بقاع العالم الإسلامي، واعتمد عليه العلماء في التلقي والإجازة. وقد أصبح بفضل إخلاصه وجهده مدرسة متكاملة في التلاوة وضبط الأداء.

وأُعلن عن وفاته فجر اليوم، وأُديت صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف، في مشهد مهيب شارك فيه جمع غفير من العلماء وطلبة العلم والمحبين الذين عرفوا قدره وتتلمذوا على يديه، ليشهد الجميع على مكانته العلمية والروحية الكبيرة.

وقد أحدث رحيل الشيخ ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعته العديد من المؤسسات القرآنية والعلماء والقراء، مؤكدين أن الأمة فقدت قامة قرآنية عظيمة وخسرت واحدًا من أبرز أعلام الإقراء في العصر الحديث.

وكتب أحد طلابه معبرًا عن حزنه: "رحل من كان يعلمنا كيف نجيد التلاوة، وكيف نجيد الأدب مع القرآن ومع أهله".

رحم الله الشيخ بشير أحمد صديق رحمة واسعة، وجزاه عن القرآن الكريم وأهله خير الجزاء.







