الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع جيل واعي وطن أقوى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وفاة بشير أحمد صديق شيخ قراء المسجد النبوي عن عمر يناهز التسعين

عبد الرحمن محمد

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس الشيخ بشير أحمد صديق، شيخ قراء المسجد النبوي الشريف، عن عمر ناهز التسعين عامًا، بعد رحلة طويلة ومباركة في خدمة كتاب الله وتعليم علوم القراءات.

من هو الشيخ بشير صديق ؟ 

الشيخ بشير أحمد صديق يُعد من مواليد دولة الهند، وقد قدم في شبابه إلى المدينة المنورة، حيث استقر بها متفرغًا لتدريس القرآن الكريم وعلوم القراءات في المسجد النبوي الشريف، ليصبح بمرور الوقت أحد أبرز أعلام هذا المجال.

 وقد تخرج على يديه نخبة من كبار القراء الذين تولوا الإمامة في الحرمين الشريفين، ومن بينهم الشيخ محمد أيوب الذي تولى الإمامة في المسجد النبوي، والشيخ علي جابر الذي أمَّ المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وعرف الشيخ بشير بدقته البالغة في تعليم الروايات القرآنية، وحرصه الكبير على ضبط الأسانيد، وهو ما جعله مرجعًا موثوقًا في علم القراءات، حيث قصده طلاب العلم من شتى بقاع العالم الإسلامي، واعتمد عليه العلماء في التلقي والإجازة. وقد أصبح بفضل إخلاصه وجهده مدرسة متكاملة في التلاوة وضبط الأداء.

وأُعلن عن وفاته فجر اليوم، وأُديت صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف، في مشهد مهيب شارك فيه جمع غفير من العلماء وطلبة العلم والمحبين الذين عرفوا قدره وتتلمذوا على يديه، ليشهد الجميع على مكانته العلمية والروحية الكبيرة.

وقد أحدث رحيل الشيخ ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعته العديد من المؤسسات القرآنية والعلماء والقراء، مؤكدين أن الأمة فقدت قامة قرآنية عظيمة وخسرت واحدًا من أبرز أعلام الإقراء في العصر الحديث.

 وكتب أحد طلابه معبرًا عن حزنه: "رحل من كان يعلمنا كيف نجيد التلاوة، وكيف نجيد الأدب مع القرآن ومع أهله".

رحم الله الشيخ بشير أحمد صديق رحمة واسعة، وجزاه عن القرآن الكريم وأهله خير الجزاء.


 


 

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: هذا هو المثلث المنور للنصر في السادس من أكتوبر

التوبة والاستغفار بعد المعصية

هل تسقط حقوق العباد بمجرد التوبة من المعصية والاستغفار ؟.. عالم بالأوقاف يجيب

الدكتور عمرو الورداني

مدد رباني.. عمرو الورداني: السادس من أكتوبر يوم عظيم من أيام الله

بالصور

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

