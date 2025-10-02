مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

قالت آية شقيقة المطرب مسلم، :"إحنا مش بنتكلم مع مسلم خالص ومش قريبين منه".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “تفاصيل”، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، : "مسلم مطلقش مراته وكانوا مع بعض إمبارح بيشتروا هدوم"، متابعة: أعيش في تعب وحوارات منذ بداية زواج مسلم.

واسترسلت: "زوجة مسلم مازالت بتهاجمني وبتدفع فلوس للناس عشان تهاجمني"، متابعة: "بقول لمسلم ربنا يهديك وتعرف مين عدوك".

وكانت قد أعلنت يارا تامر طليقة مطرب المهرجانات مسلم عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد شقيقته بعد الإساءة لها خلال الفترة الماضية.