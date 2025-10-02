حالة الطقس غدا.. جو حار على القاهرة شديد الحرارة في الصعيد وفرص أمطار

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.. وهناك فرص ضعيفة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري مع نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 م و1.75 م واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 34 21

6 اكتوبر 34 21

بنها 33 22

دمنهور 32 22

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 21

طنطا 31 21

دمياط 30 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 35 21

السويس 34 22

العريش 36 23

رفح 34 22

رأس سدر 35 21

نخل 34 16

كاترين 26 14

الطور 34 24

طابا 32 23

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 30 21

العلمين 29 21

مطروح 28 23

السلوم 29 22

سيوة 30 21

رأس غارب 36 25

الغردقة 35 24

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 37 24

حلايب 33 26

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 25

الفيوم 34 22

بني سويف 34 21

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 38 23

الأقصر 39 22

أسوان 39 24

الوادي الجديد 37 23

أبو سمبل 38 24

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 28

المدينة 41 27

الرياض 36 22

المنامة 35 27

أبوظبى 37 29

الدوحة 36 27

الكويت 38 25

دمشق 31 16

بيروت 31 27

عمان 32 19

القدس 32 20

غزة 33 25

بغداد 36 21

مسقط 33 29

صنعاء 27 10

الخرطوم 39 28

طرابلس 25 20

تونس 24 18

الجزائر 24 17

الرباط 26 17

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 25 15

إسطنبول 24 16

إسلام آباد 31 20

نيودلهي 32 25

جاكرتا 33 24

بكين 26 15

كوالالمبور 31 23

طوكيو 26 19

أثينا 22 12

روما 20 07

باريس 16 14

مدريد 28 14

برلين 15 05

لندن 19 12

مونتريال 22 14

موسكو 13 04

نيويورك 22 15

واشنطن 23 10

نواكشوط 33 25

أديس أبابا 22 12