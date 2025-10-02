قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توثيق الحرف التراثية في مصر .. تفاصيل مهمة
رويترز: الشرطة البريطانية تخلي محطة يوستن في لندن بعد تنبيه أمني
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: حمـ اس سترفض خطة ترامب بصيغتها الراهنة
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي
كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة
حالة الطقس غدا.. جو حار على القاهرة شديد الحرارة في الصعيد وفرص أمطار

حالة الطقس غدا .. جو حار على القاهرة الكبرى وبحري شديد الحرارة في الصعيد
حالة الطقس غدا .. جو حار على القاهرة الكبرى وبحري شديد الحرارة في الصعيد
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.. وهناك فرص ضعيفة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري مع نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 م و1.75 م واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 34 21

6 اكتوبر 34 21

بنها 33 22

دمنهور 32 22

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 21

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 21

طنطا 31 21

دمياط 30 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 35 21

السويس 34 22

العريش 36 23

رفح 34 22

رأس سدر 35 21

نخل 34 16

كاترين 26 14

الطور 34 24

طابا 32 23

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 30 21

العلمين 29 21

مطروح 28 23

السلوم 29 22

سيوة 30 21

رأس غارب 36 25

الغردقة 35 24

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

حالة الطقس

شلاتين 37 24

حلايب 33 26

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 25

الفيوم 34 22

بني سويف 34 21

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 38 23

الأقصر 39 22

أسوان 39 24

الوادي الجديد 37 23

أبو سمبل 38 24

الطقس ارشيفيه

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 28

المدينة 41 27

الرياض 36 22

المنامة 35 27

أبوظبى 37 29

الدوحة 36 27

الكويت 38 25

دمشق 31 16

بيروت 31 27

عمان 32 19

القدس 32 20

غزة 33 25

بغداد 36 21

مسقط 33 29

صنعاء 27 10

الخرطوم 39 28

طرابلس 25 20

تونس 24 18

الجزائر 24 17

الرباط 26 17

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 25 15

إسطنبول 24 16

إسلام آباد 31 20

نيودلهي 32 25

جاكرتا 33 24

بكين 26 15

كوالالمبور 31 23

طوكيو 26 19

أثينا 22 12

روما 20 07

باريس 16 14

مدريد 28 14

برلين 15 05

لندن 19 12

مونتريال 22 14

موسكو 13 04

نيويورك 22 15

واشنطن 23 10

نواكشوط 33 25

أديس أبابا 22 12

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الظواهر الجوية

