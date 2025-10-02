أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس اليوم الخميس 02 / 10 / 2025 ، وسيكون️ الطقس خريفي حار نهارًا - شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء - ومعتدل الحرارة ليلًا.

حالة الطقس اليوم

وأوضح "فهيم " خلال تصريحات له ، أن حالة الطقس الصبح والليل معتدلين، لكن النهار في أغلب الأنحاء شديد الحرارة خصوصًا في الجنوب.

وأضاف "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن درجات الحرارة ستكون كما يلي العظمى على الوجه البحري: 32°C ، و️ العظمى على الصعيد: 37°C .

سقوط أمطار

وتوقع ️ ظهور سحب منخفضة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصحبها رذاذ خفيف غير مؤثر ، مع وجود فرص أمطار خفيفة متقطعة على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأشار إلي أن هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة أحيانًا (جنوب الصعيد – سلاسل جبال البحر الأحمر – الصحراء الغربية) ، مع اضطراب ملاحة في البحر الأحمر — الأمواج 2 إلى 2.5 متر.

تحذيرات هامة للمواطنين

وحذر "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " من ️ فرق الحرارة بين النهار والليل منا يزيد فرص نزلات البرد ، كما نصح بإرتداء ملابس مناسبة واشربوا سوائل دافئة.

أمطار رعدية

ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، إذ يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما تشهد الأجواء طقسًا شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلًا.

وأكدت هيئة الأرصاد الحوية ، أن السواحل الشمالية تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مثل السلوم وسيدي براني، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى صباح الجمعة ، وقد تكون هذه الأمطار رعدية أحيانًا، وحذرت الهيئة المواطنين في تلك المناطق من الاقتراب من أعمدة الإنارة والقيادة بحذر على الطرق السريعة.

كما أشارت الهيئة إلى ظهور الشبورة المائية صباحًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.