قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن رفض قرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
إسرائيل تنشر صورة جورج جالاوي على أنها لقيادي في "حماس".. والسياسي البريطاني يرد
وسط غياب دعم أمريكي.. فون دير لاين تدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف مساعداته العسكرية لأوكرانيا
هل يحاسب الأبناء على مال الأب الحرام؟.. اعرف رأي الشرع
تعدوا على سيدة أمام مدرسة بالقاهرة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد
ميلانو تشتعل بتظاهرات مؤيدة لفلسطين.. اقتحام محطة القطارات وإضراب عام يشلّ إيطاليا | صور
هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية
الخطيب إجازة 7 شهور.. الغندور يكشف مفاجأة عن مستقبل الأهلي بعد الانتخابات
دعاء الشكر لله.. كلمات مأثورة تتقرب بها إلى الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس اليوم الخميس 02 / 10 / 2025 ، وسيكون️ الطقس خريفي حار نهارًا - شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء - ومعتدل الحرارة ليلًا.

حالة الطقس اليوم

وأوضح "فهيم " خلال تصريحات له ، أن حالة الطقس الصبح والليل معتدلين، لكن النهار في أغلب الأنحاء شديد الحرارة خصوصًا في الجنوب.

وأضاف "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن درجات الحرارة ستكون كما يلي العظمى على الوجه البحري: 32°C ، و️ العظمى على الصعيد: 37°C .

سقوط أمطار

وتوقع ️ ظهور سحب منخفضة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصحبها رذاذ خفيف غير مؤثر ، مع وجود فرص أمطار خفيفة متقطعة على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأشار إلي أن هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة أحيانًا (جنوب الصعيد – سلاسل جبال البحر الأحمر – الصحراء الغربية) ، مع اضطراب ملاحة في البحر الأحمر — الأمواج 2 إلى 2.5 متر.

تحذيرات هامة للمواطنين 

وحذر "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " من ️ فرق الحرارة بين النهار والليل منا يزيد فرص نزلات البرد ، كما نصح بإرتداء ملابس مناسبة واشربوا سوائل دافئة.

أمطار رعدية

ومن جانبها ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، إذ يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما تشهد الأجواء طقسًا شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلًا.

وأكدت هيئة الأرصاد الحوية ، أن السواحل الشمالية تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مثل السلوم وسيدي براني، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى صباح الجمعة ، وقد تكون هذه الأمطار رعدية أحيانًا، وحذرت الهيئة المواطنين في تلك المناطق من الاقتراب من أعمدة الإنارة والقيادة بحذر على الطرق السريعة.

كما أشارت الهيئة إلى ظهور الشبورة المائية صباحًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

الطقس حالة الطقس حالة الطقس اليوم أمطار أمطار رعدية الأرصاد سقوط أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

نادي الزمالك

119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي

اسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

قائمة أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير.. الدخول مجاناً لهؤلاء

ترشيحاتنا

مجلس النواب

منها المراقبة الإلكترونية.. عضو تشريعية النواب تتحدث عن بدائل الحبس الاحتياطي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| محمد أبو العينين: إفريقيا اليوم أكثر وعيا بقيمتها ومواردها.. أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من حصتها

الإجراءات الجنائية

تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي يجب أن يعود لفلسفته وأصله ومبرراته

بالصور

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

أسما شريف منير تخطف الأنظار بملابس محتشمة وحجاب

أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب

تخطى الـ 15 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تظهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد