كم باقي على رمضان 2026؟.. توقعات فلكية لموعد أول أيام الصيام وعيد الفطر

يتجدد اهتمام المسلمين حول العالم بمعرفة موعد حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، مع بدء العد التنازلي لاستقبال الشهر الفضيل الذي يحل كل عام محملا بنفحات إيمانية وأجواء روحانية خاصة.

توقعات فلكية لموعد بداية رمضان 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 2026 من المتوقع أن يبدأ مع غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، ليكون أول أيام الصيام يوم الاربعاء 18 فبراير في معظم الدول الإسلامية، مع التأكيد على أن الموعد الرسمي يظل مرتبطا بثبوت رؤية هلال الشهر من الجهات الشرعية المختصة في كل دولة.

العد التنازلي لرمضان 2026

وفقا للتقديرات الحالية، يتبقى نحو 18 يومًا تقريبًا على دخول شهر رمضان، مع احتمالية اختلاف الموعد يومًا بالزيادة أو النقصان تبعا لنتائج تحري الهلال في نهاية شهر شعبان، نظرًا لاعتماد التقويم الهجري على الدورة القمرية.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر

بحسب الحسابات الفلكية الأولية في مصر، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يتم استطلاع هلال الشهر مساء الثلاثاء 17 فبراير.

وتشير التوقعات إلى أن الشهر الكريم سيستمر 30 يومًا، ليوافق عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026 تقريبا، وفقا لما ستعلنه دار الإفتاء المصرية بعد الرؤية الشرعية لهلال شوال.

أجواء واستعدادات المصريين لاستقبال رمضان

مع اقتراب الشهر الكريم، تبدأ مظاهر الاحتفال والاستعداد في الظهور بالشوارع والميادين، حيث تتزين المحال بالفوانيس والزينة الرمضانية، وتستعد الأسر لشراء الياميش وتحضير الأطعمة التقليدية.

كما تنشط المبادرات الخيرية وموائد الرحمن، ويزداد الإقبال على المساجد، في مشهد يعكس روح التكافل والتقرب إلى الله التي تميز شهر رمضان.

موعد عيد الفطر 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن عيد الفطر المبارك لعام 2026 من المتوقع أن يوافق 20 مارس 2026، على أن يتم التأكيد رسميًا بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

رمضان في التقويم الهجري

يأتي شهر رمضان في المرتبة التاسعة ضمن أشهر التقويم الهجري، التي تبدأ بالمحرم وتنتهي بذو الحجة.

ويعتمد التقويم الهجري على حركة القمر، وقد أُسس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واتخذت هجرة الرسول ﷺ من مكة إلى المدينة عام 622 ميلاديا بداية له.