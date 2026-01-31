باقي كام يوم على القبض؟.. موعد صرف معاشات فبراير 2026

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف معاشات شهر فبراير 2026 خلال الأيام القليلة المقبلة، لـ أصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 11.5 مليون مواطن في مختلف المحافظات.

موعد وأماكن صرف معاشات فبراير 2026

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن معاشات فبراير ستُصرف ابتداءً من يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى انتهاء الشهر ذاته، مشيرة إلى أنه يمكن للموظفين الحصول على الرواتب عن طريق: «منافذ شركة فوري، منافذ البريد المصري، فروع البنوك الحكومية والتجارية، ماكينات الصرف الآلي للبنوك «ATM»، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش».

وأكدت على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

طريقة الاستعلام عن معاشات فبراير 2026

- زيارة الموقع الرسمي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالضغط هـــنـــا.

- قم باختيار أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

- قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- قم بتدوين الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

- تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

قيمة معاشات شهر فبراير 2026

- معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.