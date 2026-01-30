قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 30 يناير 2026
نصائح مرورية هامة للقيادة في الطقس السيئ
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل | تعرف على أماكن الصرف
ترامب يهدد كندا بفرض تعريفة جمركية 50% على الطائرات المباعة لأمريكا
إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول
استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران
كواليس مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بأكتوبر
سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية
146 شادرا وخصومات قوية.. خطة حكومية للسيطرة على أسعار رمضان
العد التنازلي بدأ.. آخر فرصة لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل | تعرف على أماكن الصرف

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تبدأ عملية صرف معاشات شهر فبراير 2026 اعتبارًا من الأحد 1 فبراير 2026 ، لنحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، من خلال مختلف منافذ الصرف على مستوى الجمهورية.

تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الاستعدادات النهائية لموعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 .

سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم

وتصرف المعاشات  عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد المصري، بما يضمن سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتقليل الزحام وتجنب أي معوقات تواجه المواطنين خلال عملية الصرف.

كما تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  بشكل مستمر الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملية الصرف، لضمان انتظامها بكفاءة عالية، كما أن الاستعدادات التي اتخذت خلال صرف معاشات الشهر الماضي أسهمت في تيسير الخدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين.

ويستفيد من منظومة المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في إطار حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية في مواعيدها المقررة.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.

