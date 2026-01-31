قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

شهدت مرحلة الدوري من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا تألقا لافتا لعدد من النجوم العرب، الذين نجحوا في ترك بصمتهم بأرقام مميزة في مختلف المراكز، سواء دفاعيا أو هجوميا، ليؤكدوا حضورهم القوي في أكبر بطولات القارة العجوز.

المتأهلون والملحق خريطة المنافسة الأوروبية

وضمنت 8 أندية مقاعدها في دور الـ16، وهي أرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، برشلونة، توتنهام، تشيلسي، سبورتنغ لشبونة، ومانشستر سيتي.

في المقابل، تخوض أندية كبيرة مرحلة الملحق، من بينها ريال مدريد، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، نيوكاسل، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، باير ليفركوزن، بوروسيا دورتموند، أولمبياكوس، كلوب بروج، غلطة سراي، موناكو، قره باغ، بودو-غليمت، وبنفيكا.

4 أرقام عربية مميزة في دوري أبطال أوروبا

نايف أكرد وهو ملك الاعتراضات الدفاعية
حيث تصدر الدولي المغربي نايف أكرد قائمة أكثر اللاعبين نجاحا في الاعتراضات الدفاعية خلال البطولة، بعدما سجل 15 اعتراضا ناجحا، بمعدل 3 اعتراضات في المباراة الواحدة، وفقًا لإحصائيات موقع «هوسكورد».

نايف أكرد

وتفوق أكرد على الفرنسي أوريلين تشواميني والهولندي ريان غرافينبيرخ، ليؤكد قيمته كأحد أبرز المدافعين في البطولة.

أشرف حكيمي ضمن نخبة صانعي الأهداف

واصل الظهير المغربي أشرف حكيمي تألقه مع باريس سان جيرمان، حيث يحتل المركز السادس في ترتيب أفضل صانعي الأهداف في المسابقة، بعدما قدم 3 تمريرات حاسمة.

أشرف حكيمي

ويبتعد حكيمي بفارق تمريرة واحدة فقط عن صدارة القائمة التي يتقاسمها عدد من النجوم أبرزهم فينيسيوس جونيور وأوباميانغ وسوبوسلاي.

محمد صلاح ماكينة التمريرات المفتاحية

يتواجد النجم المصري محمد صلاح في المركز التاسع ضمن قائمة أكثر اللاعبين تنفيذا للتمريرات المفتاحية، بمعدل 2.6 تمريرة مفتاحية في المباراة الواحدة.

محمد صلاح

ويقترب قائد ليفربول من الصدارة، حيث يفصله معدل تمريرة واحدة فقط عن المتصدر كيليان مبابي، ما يعكس دوره المحوري في صناعة اللعب والهجوم.

أنور أيت الحاج بين أفضل الموزعين

فرض الموهبة المغربية أنور أيت الحاج نفسه ضمن أفضل لاعبي العرضيات في البطولة، حيث يحتل المركز الثامن بمعدل 1.7 عرضية صحيحة في المباراة الواحدة.

ويقترب لاعب يونيون سانت غيلواز من المتصدر الإنجليزي كيران تريبير بفارق 0.7 عرضية فقط.

نجوم العرب في قلب المنافسة الأوروبية

تعكس هذه الأرقام الحضور القوي والمتصاعد للاعبين العرب في دوري أبطال أوروبا، وتؤكد أنهم باتوا عناصر مؤثرة في كبرى الأندية الأوروبية، مع استمرار المنافسة على أعلى المستويات في الأدوار الإقصائية المقبلة.

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ ليفربول نايف أكرد أشرف حكيمي محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

خروج 9 مصابين من مستشفى القصير عقب حادث تصادم بطريق القصير–قفط

حريق

خسائر حريق مخبز بالمنوفية.. تضرر 6 أكشاك وعطل في شبكة المياه

مستشفي بني سويف الجامعي

استخراج الجثة الثانية في حادث انقلاب سيارة بترعة ببني سويف

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد