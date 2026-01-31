نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال

شهدت مرحلة الدوري من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا تألقا لافتا لعدد من النجوم العرب، الذين نجحوا في ترك بصمتهم بأرقام مميزة في مختلف المراكز، سواء دفاعيا أو هجوميا، ليؤكدوا حضورهم القوي في أكبر بطولات القارة العجوز.

المتأهلون والملحق خريطة المنافسة الأوروبية

وضمنت 8 أندية مقاعدها في دور الـ16، وهي أرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، برشلونة، توتنهام، تشيلسي، سبورتنغ لشبونة، ومانشستر سيتي.

في المقابل، تخوض أندية كبيرة مرحلة الملحق، من بينها ريال مدريد، إنتر ميلان، باريس سان جيرمان، نيوكاسل، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، باير ليفركوزن، بوروسيا دورتموند، أولمبياكوس، كلوب بروج، غلطة سراي، موناكو، قره باغ، بودو-غليمت، وبنفيكا.

4 أرقام عربية مميزة في دوري أبطال أوروبا

نايف أكرد وهو ملك الاعتراضات الدفاعية

حيث تصدر الدولي المغربي نايف أكرد قائمة أكثر اللاعبين نجاحا في الاعتراضات الدفاعية خلال البطولة، بعدما سجل 15 اعتراضا ناجحا، بمعدل 3 اعتراضات في المباراة الواحدة، وفقًا لإحصائيات موقع «هوسكورد».

وتفوق أكرد على الفرنسي أوريلين تشواميني والهولندي ريان غرافينبيرخ، ليؤكد قيمته كأحد أبرز المدافعين في البطولة.

أشرف حكيمي ضمن نخبة صانعي الأهداف

واصل الظهير المغربي أشرف حكيمي تألقه مع باريس سان جيرمان، حيث يحتل المركز السادس في ترتيب أفضل صانعي الأهداف في المسابقة، بعدما قدم 3 تمريرات حاسمة.

ويبتعد حكيمي بفارق تمريرة واحدة فقط عن صدارة القائمة التي يتقاسمها عدد من النجوم أبرزهم فينيسيوس جونيور وأوباميانغ وسوبوسلاي.

محمد صلاح ماكينة التمريرات المفتاحية

يتواجد النجم المصري محمد صلاح في المركز التاسع ضمن قائمة أكثر اللاعبين تنفيذا للتمريرات المفتاحية، بمعدل 2.6 تمريرة مفتاحية في المباراة الواحدة.

ويقترب قائد ليفربول من الصدارة، حيث يفصله معدل تمريرة واحدة فقط عن المتصدر كيليان مبابي، ما يعكس دوره المحوري في صناعة اللعب والهجوم.

أنور أيت الحاج بين أفضل الموزعين

فرض الموهبة المغربية أنور أيت الحاج نفسه ضمن أفضل لاعبي العرضيات في البطولة، حيث يحتل المركز الثامن بمعدل 1.7 عرضية صحيحة في المباراة الواحدة.

ويقترب لاعب يونيون سانت غيلواز من المتصدر الإنجليزي كيران تريبير بفارق 0.7 عرضية فقط.

نجوم العرب في قلب المنافسة الأوروبية

تعكس هذه الأرقام الحضور القوي والمتصاعد للاعبين العرب في دوري أبطال أوروبا، وتؤكد أنهم باتوا عناصر مؤثرة في كبرى الأندية الأوروبية، مع استمرار المنافسة على أعلى المستويات في الأدوار الإقصائية المقبلة.