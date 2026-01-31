قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مدير مكتبة كتارا: نستعد من الآن للمشاركة بالدورة المقبلة لمعرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

استقبل الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في مكتبه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خالد المهندي، مدير مكتبة كتارا للرواية العربية، وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة والخمسين للمعرض.

وأعرب خالد المهندي عن سعادته بحضور فعاليات الدورة الحالية، وباختيار دولة قطر ضيف شرف الدورة الثامنة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2027، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس عمق العلاقات الثقافية والأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأكد المهندي أن مكتبة كتارا للرواية العربية ستبدأ الاستعداد من الآن للمشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، مشيرًا إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد واحدًا من أهم وأكبر المعارض الثقافية في العالم، وأن التحضير للمشاركة فيه يتطلب وقتًا وجهدًا يتناسبان مع مكانته الدولية.

وأوضح مدير مكتبة كتارا للرواية العربية أن المكتبة شهدت خلال العام الجاري تنظيم نحو 90 فعالية ونشاطًا ثقافيًا، تنوعت بين محاضرات وندوات، وتدشين روايات، ولقاءات مفتوحة مع روائيين وكتّاب، إلى جانب مناقشات لأعمال سينمائية، ما جعلها منبرًا حواريًا ثقافيًا يتطلع كثير من المبدعين والمهتمين بالشأن الروائي إلى المشاركة في فعالياته.

وأشار إلى أن مكتبة كتارا لم تعد مجرد فضاء للاطلاع أو الإعارة، بل تحولت إلى منصة ثقافية وأدبية متخصصة في الرواية العربية، تستضيف روائيين ونقادًا وكتّابًا لمناقشة الأعمال السردية ومختلف الرؤى والنظريات النقدية، في إطار حراك ثقافي متواصل.

في هذا السياق، لفت المهندي إلى مبادرة المكتبة بتكوين مجموعات قرائية، بدأت في المقاهي والبيوت، قبل أن تحتضنها المكتبة داخل فضائها الثقافي، ما أسهم في تكوين نسيج أدبي متكامل أغنى المشهد الثقافي والروائي، موضحًا أن عدد هذه المجموعات بلغ 15 مجموعة قرائية تنشط بشكل أسبوعي، وتشكل شريكًا فاعلًا في صناعة الحراك الثقافي.

وأكد أن المكتبة ترحب بجميع المبادرات الثقافية، وتقدم لها الدعم الثقافي والإعلامي والفني، إلى جانب الخبرات والتأهيل والتكوين، مع تعزيز حضورها الإعلامي عبر المواقع الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن مكتبة كتارا للرواية العربية استضافت عددًا من الأسماء الروائية والنقدية البارزة في الوطن العربي وقطر، من بينهم سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، والروائي الدكتور محمد الكواري وزير الصحة القطري السابق، إلى جانب عدد من الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في دورات سابقة.

وأشار المهندي إلى أن المكتبة ترتبط بعدد من الشراكات الخارجية مع مؤسسات ثقافية ومكتبية، وأطلقت في هذا الإطار مجموعة من الدورات وورش العمل، من بينها ورشة حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية الإبداعية، إلى جانب دورات في تقنيات كتابة الرواية، وورش في التكوين الموسيقي والكتابة السينمائية.

كما نظمت المكتبة بالتعاون مع السفارة الكولومبية في الدوحة جلسة نقدية حول رواية «مئة عام من العزلة» للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز، حظيت بإشادة من الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس».

وشاركت مكتبة كتارا للرواية العربية في عدد من المؤتمرات داخل قطر وخارجها، من بينها مؤتمرات الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، والمؤتمر الخامس والثلاثون بسلطنة عمان 2024، والمؤتمر السادس والثلاثون بالدوحة 2025، إضافة إلى مؤتمر «مؤسسات المعلومات وحفظ التراث الوثائقي والشفاهي» بالقاهرة، ومبادرة «خريطة مكتبات العالم»، وورش قياس وتقييم تأثير خدمات المكتبات.

وفي مجال التأليف والنشر، أصدرت المكتبة كتابين هما: «الرواية العربية منذ نشأتها حتى عام 1950»، و«حدوثة مصرية.. طليعة الرواية في مصر (1830–1950)»، وتعمل حاليًا على إصدار عدد من الكتب الجديدة في مجالات السرد وتقنيات الكتابة والقراءة.

واختتم المهندي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى البروفيسور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا»، تقديرًا لدعمه المستمر لمكتبة كتارا للرواية العربية، وحرصه على تطويرها وتعزيز مكانتها ضمن الدور الثقافي الريادي الذي تضطلع به «كتارا» بوصفها منصة عالمية للتبادل الثقافي والحوار الإنساني.

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
مستشفى ابوكبير
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
