أشرف فايق: محيي إسماعيل بخير ويستكمل العلاج بدار إقامة كبار الفنانين.. خاص

كشف المخرج أشرف فايق، أخر التطورات الصحية للفنان محيي إسماعيل الذى تعرض لأزمة صحية منذ فترة ودخل على أثرها المستشفى ومؤخرا تم نقلة الى دار إقامة كبار الفنانين.

وقال أشرف فايق فى تصريح خاص لـ صدى البلد: محيي إسماعيل بخير وتم نقله إلى دار إقامة كبار الفنانين التابعة لنقابة المهن التمثيلية من أجل استكمال العلاج الطبيعي الذى يخضع له.

وأضاف أشرف فايق: تم اقتراح نقله إلى الدار لأنها أكثر استقرارا ورعاية له وأسرته لم تتركه لحظة واحدة كما أن الدكتور أشرف زكي يتابع حالته الصحية باستمرار وهو فى الدار لحين اتمام علاجه.

محيي إسماعيل فى دار إقامة كبار الفنانين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنان محيي إسماعيل في أول يوم داخل دار رعاية كبار الفنانين وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير.

أعلنت نقابة المهن التمثيلية نقل الفنان الكبير محيي إسماعيل من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك عقب الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، وتحت إشراف طبي كامل.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لكبار الفنانين، وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم، تقديرًا لما قدموه من عطاء فني ممتد عبر سنوات طويلة من الإبداع.

وأوضحت النقابة أنها تتابع الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بشكل مستمر، متمنية له دوام الصحة والعافية، ومؤكدة أن أبواب النقابة مفتوحة دائمًا لدعم أعضائها في أي وقت وتحت أي ظرف.

واختتمت النقابة بيانها بتوجيه الشكر لكل من حرص على الاطمئنان والتواصل للاهتمام بالحالة الصحية للفنان الكبير.