قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تراجعه أمس .. تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء
شروط وإجراءات تقدم طلاب الدمج لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 والأوراق المطلوبة
قافلة "زاد العزة" الـ 125 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية
استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
رئيس أركان الجيش الروسي: سيطرنا على 17 بلدة منذ مطلع يناير
أزمة تسكين السيدات بالفنادق.. أعراف غير قانونية في مواجهة الدستور وحقوق المرأة
غلق كورنيش الإسكندرية بعد سقوط حمولة سيارة نقل على الطريق
تسريب 149 مليون كلمة مرور بجوجل وفيسبوك وإنستجرام.. كيف تحمي حساباتك؟
اليوم.. الأهلي يبحث عن فوز محلي أمام وادي دجلة في الدوري
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الدمج .. قرارات عاجلة من التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق

معاشات
معاشات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لموعد صرف معاشات شهر فبراير  2026،  لنحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، من خلال جميع منافذ الصرف على مستوى الجمهوريةK  اعتبارًا من أول الشهر.

سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم 

وأوضحت الهيئة أن صرف المعاشات سيتم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، بما يضمن سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم دون تكدس أو معوقات.

وتتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،  للإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملية الصرف، لضمان انتظامها بكفاءة، كما أنها اتخذت الاستعدادات ذاتها خلال صرف معاشات الشهر الماضي، بما أسهم في تيسير الخدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين.

ويستفيد من المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية.

يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري هذا التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا تجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير صرف معاشات معاشات شهر فبراير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

الانترنت

يلا بسرعة| خطوات سهلة وبسيطة توفر باقة الإنترنت

الذهب

الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

ترشيحاتنا

ندوة "تحديات النشء في عصر السوشيال ميديا"

دار الإفتاء تنظم ندوة بعنوان "تحديات النشء في عصر السوشيال ميديا" في معرض الكتاب

ندوة "سؤالات التدين عند جيلي زِد وألفا"

جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب ينظم ندوة "سؤالات التدين عند جيلي زِد وألفا"

فاتته المغرب في شعبان

ماذا يحدث لمن فاتته صلاة المغرب في شعبان؟.. إثم عظيم يحجب 16 نعمة

بالصور

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
فيات بونتو

ديبالG318 الـ REEV‏ ‏تقترب من الظهور الرسمي الأول في مصر

ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV
ديبال G318 REEV

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

فورثينج T5
فورثينج T5
فورثينج T5

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد