3 شرائح.. خبر سار لربات البيوت للحصول على معاش

أكد إبراهيم أبو العطا الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن ربات البيوت من الممكن أن يحصلوا على معاش، وهناك 3 شرائح لمعاش ربات البيوت.

وقال إبراهيم أبو العطا في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" الحد الأدنى للاشتراك هو 2700 جنيه وعندما تصل لسن المعاش او استحقاق المعاش تحصل على معاش من نسبة الاجر المؤمن به عليها ".

وتابع إبراهيم أبو العطا :" سن التقديم لدخول ربات البيوت في منظومة المعاشات بدون عمل يكون لا يقل عن 18 سنة والحد الأقصى 45 سنة ".

وأكمل إبراهيم أبو العطا :" اللي عايز يشترك في منظومة الحصول على معاشات يتوجه لأقرب مكتب تأمينات للتقديم ويحمل بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد ".

ولفت إبراهيم أبو العطا :" هناك تامين صثحي يمكن ان تشترك فيه ربات البيوت عند التقديم للحصول على تامين اجتماعي ".