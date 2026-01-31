قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
رياضة

مواجهة مثيرة.. الأهلي يواجه يانج أفريكانز في بطولة أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
القسم الرياضة

يحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من بطولة أبطال أفريقيا، على ملعب أماني في مدينة زنجبار التنزانية، مساء اليوم السبت، في الثالثة عصراً.

وشهد أمس، الجمعة، مران الأهلي على ملعب مشابه لملعب المباراة، حتى يدخل اللاعبون أجواء المباراة سريعا.

ويدخل الأهلي اللقاء متربعاً على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد، بينما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وخسارة، ويليهما الجيش الملكي المغربي في المركز الثالث، وشبيبة القبائل في المركز الرابع، برصيد نقطتين لكل فريق.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز حتى يظل متصدراً للمجموعة ويتأهل رسمياً إلى دور ربع النهائي بعيداً عن أنتظار نتائج الفرق الأخرى.

ويأتي تشكيل الأهلي متوازناً بين القوة الدفاعية والمرونة الهجومية على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وياسر إبراهيم، وياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، ومحمد علي بن رمضان، وأليو ديانج.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، وزيزو، ومروان عثمان.

الاهلي دوري ابطال افربقيا يانج افريكانز

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

إمام عاشور

إمام عاشور يظهر في الأهلي قبل مباراة يانج أفريكانز

الأهلي

مواجهة مثيرة.. الأهلي يواجه يانج أفريكانز في بطولة أبطال أفريقيا

جومه

عزمي جومة: تجربتي مع فاركو مميزة.. وإيهاب جلال كان مدربا رائعا

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

