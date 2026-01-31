مواجهة مثيرة.. الأهلي يواجه يانج أفريكانز في بطولة أبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من بطولة أبطال أفريقيا، على ملعب أماني في مدينة زنجبار التنزانية، مساء اليوم السبت، في الثالثة عصراً.

وشهد أمس، الجمعة، مران الأهلي على ملعب مشابه لملعب المباراة، حتى يدخل اللاعبون أجواء المباراة سريعا.

ويدخل الأهلي اللقاء متربعاً على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد، بينما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وخسارة، ويليهما الجيش الملكي المغربي في المركز الثالث، وشبيبة القبائل في المركز الرابع، برصيد نقطتين لكل فريق.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز حتى يظل متصدراً للمجموعة ويتأهل رسمياً إلى دور ربع النهائي بعيداً عن أنتظار نتائج الفرق الأخرى.

ويأتي تشكيل الأهلي متوازناً بين القوة الدفاعية والمرونة الهجومية على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وياسر إبراهيم، وياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، ومحمد علي بن رمضان، وأليو ديانج.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، وزيزو، ومروان عثمان.