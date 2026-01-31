عزمي جومة: الأندية الجماهيرية لها «طعم خاص».. ويوضح الفرق بين الدوريين المصري والتونسي

شدد التونسي عزمي جومة، لاعب فاركو الحالي والصفاقسي التونسي السابق، على أن كل شيء ممكن في كرة القدم، مؤكدًا أن فرقا بحجم الإسماعيلي والاتحاد السكندري بجماهيرهما قادرة على تحسين الأوضاع والعودة لتحقيق نتائج جيدة تساعد في عبور الأزمة الحالية والبقاء في الدوري.

وقال "جومة"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري، عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “الأندية الجماهيرية لها طعم خاص في الدوري، أتمنى التوفيق لكل الفرق الشعبية، لأنها هي من تمنح البطولة الروح والقوة، ورغم أنها جميعًا تمر بفترات صعبة لكنها قادرة على العودة واحتلال مراكز متقدمة بفضل الجماهير”.

وأضاف لاعب الصفاقسي التونسي السابق: “الفرق بين الدوري المصري والدوري التونسي هو وجود أندية جماهيرية أكثر بكثير في تونس بعكس مصر، كما أن التواجد الجماهيري في الدوري التونسي أفضل بكثير عن مثيله في مصر”.

وواصل لاعب فاركو الحالي: “لعبت في الصفاقسي التونسي، وهو نادٍ جماهيري كبير، هو النادي الأقوى في تونس من وجهة نظري، وإن شاء الله سيعود قريبًا لسابق عهده في الفوز بالبطولات المحلية والمشاركة في البطولات القارية والمنافسة عليها أيضًا”.

وأردف: “أتمنى اللعب في نادٍ جماهيري كبير في مصر، حيث تمنحك الجماهير دوافع أكبر وحماس أقوى للفوز، وأستمتع كثيرًا بالمشاركة في مباريات الأهلي والزمالك بسبب الجماهير”.

واختتم التونسي عزمي جومة حديثه قائلا: “لدي عروض من أندية داخل مصر، لكن كل الفرق تبحث عن اللاعب الجاهز وأنا لست كذلك حاليًا، أتمنى العودة القوية بعد الإصابة، وهدفي الانضمام لمنتخب تونس في أقرب وقت بعد العودة”.