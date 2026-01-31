موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يواجه فريق بيراميدز ، نظيره نهضة بركان المغربى على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة فريق بيراميدز ونهضة بركان ، غدا الأحد في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وتذاع المباراة عبر قنوات بين سبورت.

وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم المباراة، وهو طاقم تحكيم موريتاني بقيادة عبد العزيز بوه كحكم ساحة، ويعاونه مواطنيها حمدين ديبا المساعد الأول، وخاليدو با المساعد الثاني.