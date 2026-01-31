الحمامي وفارس الدسوقي يتأهلان لنصف نهائي بطولة «أون فاير» للإسكواش

تأهل الثنائي المصري كريم الحمامي وفارس الدسوقي إلى الدور نصف النهائي ببطولة “إسكواش أون فاير”، التي تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية حتى الأول من فبراير المقبل.

تعرض محمد الشربيني للهزيمة أمام الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7، 11-8، 11-3.

بينما حقق فارس الدسوقي الفوز على رفائيل كاندرا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5، 11-3، 11-0.

كما حقق كريم الحمامي الفوز على ليونيل كاردينس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9، 12-10، 11-8.

كما تعرضت نادين الحمامي للهزيمة أمام مليسا ألفيش بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6، 12-10، 11-2.