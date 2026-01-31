أيمن أشرف يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً

أعلن أيمن أشرف، نجم الأهلي السابق، اعتزاله رسميًا كرة القدم، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بعد تفكير عميق استمر لقرابة ستة أشهر.

وقال أيمن أشرف، في تصريحات تلفزيونية: "قررت الاعتزال والخروج من الباب الكبير، حفاظا على جمهور النادي الأهلي، وبقالي 6 أشهر بعافر في القرار".

وتابع:" كنت أتمنى أن تكون نهاية مشواري داخل النادي الأهلي لأنني أفخر بما قدمته طوال مسيرتي مع القلعة الحمراء وجاء لي عروض خلال الفترة الأخيرة ولكن قلقت من تراجع المستوى فجاء قراري بالاعتزال للحفاظ على صورتي مع جماهير الأهلي".

ونجح أيمن أشرف في التتويج بـ3 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، و6 ألقاب للدوري المصري، وبطولة كأس مصر، ومثلها كأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي.