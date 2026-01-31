تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني.. تفوق المارد الأحمر

يدخل النادي الأهلي المصري مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، متربعًا على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بعد فوزين وتعادل واحد.

يسعى المارد الأحمر لتحقيق الانتصار في المباراة الحالية لضمان التأهل إلى ربع النهائي قبل جولتين من انتهاء دور المجموعات، مما يعزز فرصه في المنافسة على اللقب.

وضع يانج أفريكانز في المجموعة

على الجانب الآخر، يخوض فريق يانج أفريكانز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وخسارة واحدة. الفريق التنزاني يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من المنافسة على بطاقة التأهل، في مواجهة صعبة أمام الأهلي.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز

تمتلك المواجهات التاريخية أفضلية واضحة للنادي الأهلي، حيث التقى الفريقان في 10 مباريات، فاز الأهلي في 6 منها، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وفاز يانج أفريكانز في مباراة واحدة فقط. هذه الإحصائيات تعكس تفوق الأهلي على منافسه عبر السنوات