ليفربول يبحث عن تصحيح المسار أمام نيوكاسل في البريميرليج

يستعد ملعب أنفيلد لاحتضان مواجهة مرتقبة تجمع ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح بنظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين.

ويدخل ليفربول اللقاء تحت ضغط النتائج، حيث يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، ويبحث عن انتفاضة تعيد له نغمة الانتصارات في الدوري، بعد فترة من التراجع أثارت قلق جماهيره.

ويعاني "الريدز" من غياب الفوز في البريمييرليج منذ بداية عام 2026، مكتفيًا بأربعة تعادلات متتالية، قبل أن يتلقى خسارة في الجولة الماضية أمام بورنموث، ما يزيد من أهمية حصد النقاط الثلاث على ملعبه.

في المقابل، يخوض نيوكاسل يونايتد المواجهة بطموحات كبيرة، إذ يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن ليفربول، ما يمنحه دافعًا قويًا لتقليص الفارق والدخول بقوة في سباق المراكز الأوروبية.

ويستمد الفريق الشمالي ثقته من نتائجه القارية، بعدما خرج متعادلًا أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ليصل إلى أنفيلد وهو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في الدوري الإنجليزي.