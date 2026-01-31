اليوم.. مصر تواجه تونس في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة نظيره منتخب تونس اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في رواندا خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري. وتأتي هذه المباراة في ختام المنافسات بعد أداء قوي من الفريقين خلال البطولة.

موعد وتفاصيل البث

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، وسيتم نقلها مباشرة عبر قناة “أون سبورت”. كما يسبق المباراة استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم اليد القدامى لمناقشة استعدادات المنتخبين وتحليل أبرز نقاط القوة والضعف قبل اللقاء النهائي.

مسيرة تونس نحو النهائي

تأهل منتخب تونس إلى المباراة النهائية بعد التغلب على الجزائر بنتيجة 33-24 في نصف نهائي البطولة. وقدم الفريق أداءً مميزًا طوال البطولة ليصبح أحد أبرز المنافسين على اللقب الأفريقي.

مسيرة مصر نحو النهائي

قاد المدير الفني الإسباني خافيير باسكوال منتخب مصر إلى النهائي بعد الفوز على كاب فيردي بنتيجة 32-26 في نصف النهائي. وخلال الدور الرئيسي المؤهل إلى المربع الذهبي، حقق الفراعنة انتصارات قوية على الجزائر 42-28 ونيجيريا 48-22، قبل الحصول على راحة يوم الأربعاء.

أداء مصر في دور المجموعات

بدأ منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بقوة، محققًا العلامة الكاملة. فقد فاز على الجابون 36-25 في المباراة الافتتاحية، ثم تغلب على أنجولا 41-28، واختتم الدور بفوز ساحق على أوغندا 54-13. أظهر الفريق خلالها مستوى مميزًا في الهجوم والدفاع، مما عزز ثقته قبل مواجهة تونس في النهائي



