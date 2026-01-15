قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
19 لاعبا في القائمة النهائية لمنتخب اليد استعدادا لأمم أفريقيا في رواندا

أعلن الإسباني روبيرتو جارسيا باسكوال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد للرجال، القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في رواندا، حيث تضم القائمة 19 لاعبًا.

وجاءت اختيارات باسكوال بعد فترة من المتابعة والتجهيز، في إطار سعي الجهاز الفني للمنافسة بقوة على اللقب القاري وحجز بطاقة التأهل للبطولات العالمية المقبلة.

قائمة منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا:

حراسة المرمى:
    •    محمد علي
    •    محمد عصام الطيار
    •    عبدالرحمن حميد

الجناح الأيمن:
    •    أكرم يسري
    •    محمد أوكا

الجناح الأيسر:
    •    أحمد هشام سيسا
    •    محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن:
    •    يحيى خالد
    •    مهاب سعيد

الظهير الأيسر:
    •    علي زين
    •    أحمد هشام دودو
    •    نبيل شريف
    •    هشام صلاح

الدائرة:
    •    إبراهيم المصري
    •    أحمد عادل
    •    ياسر سيف
    •    محمد عبدالعزيز جدو

صانع الألعاب:
    •    يحيى الدرع
    •    سيف الدرع

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة وسط طموحات كبيرة بمواصلة الهيمنة القارية، في ظل امتلاك الفراعنة مزيجًا من الخبرات والعناصر الشابة، تحت قيادة فنية إسبانية تسعى لفرض بصمتها على أداء المنتخب.

