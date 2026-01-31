مؤتمر صحفي لـ بيراميدز بحضور يورتشيتش والشناوي قبل مواجهة نهضة بركان

يستعد نادي بيراميدز لمباراته المرتقبة أمام فريق نهضة بركان المغربي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث يواصل الفريق استعداداته المكثفة تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

مؤتمر صحفي بحضور يورتشيتش والشناوي

يعقد اليوم السبت في الرابعة عصرًا المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والذي يُعقد في قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي. وسيتحدث خلال المؤتمر كل من يورتشيتش والحارس أحمد الشناوي، حيث يستعرضان التحضيرات والتكتيك المتوقع للفريق خلال اللقاء الهام.



التركيز على الاستعداد النفسي والفني



من المتوقع أن يتناول المؤتمر عدة محاور مهمة، من بينها الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، بالإضافة إلى الاستراتيجية التي سيعتمدها الفريق لمواجهة المنافس المغربي.

كما سيشارك يورتشيتش رؤيته حول أهمية المباراة في مسار بيراميدز بدوري الأبطال، مع التركيز على التحفيز الذهني للاعبين قبل مواجهة حاسمة كهذه.

نهضة بركان يجري مؤتمره الخاص

في السياق نفسه، يُعقد المؤتمر الصحفي لفريق نهضة بركان في تمام الرابعة والنصف عصرًا بنفس اليوم وبنفس القاعة، حيث سيطلع الإعلام على استعدادات الفريق المغربي وطموحاته قبل المباراة.



















