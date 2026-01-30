تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة

يستقبل نادي بيراميدز مساء الأحد المقبل نظيره نهضة بركان المغربي على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في مباراة تحمل طابعًا مصيريًا قد يحسم هوية أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى.

صراع الصدارة يشعل المجموعة الأولى

تشتعل المنافسة في المجموعة الأولى مع تساوي بيراميدز ونهضة بركان في صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط لكل فريق مع تفوق الفريق المغربي بفارق الأهداف بينما يحتل ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويدخل الفريقان اللقاء بطموح حصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب خطوة كبيرة نحو التأهل، في ظل تقارب المستوى وصعوبة التكهن بنتيجة المواجهة المرتقبة.

سيناريو التأهل المبكر مطروح

وتحمل الجولة الرابعة سيناريو محتملًا للتأهل المبكر إذ قد يضمن الفائز من مواجهة بيراميدز ونهضة بركان بطاقة العبور رسميًا إلى ربع النهائي حال انتهاء مباراة ريفرز يونايتد وباور ديناموز بالتعادل ما يضفي أهمية مضاعفة على لقاء الدفاع الجوي.

مواجهة ثالثة هذا الموسم تزيد من الاثارة

تمثل مباراة الأحد المواجهة الثالثة بين بيراميدز ونهضة بركان خلال الموسم الحالي، وهو ما يمنح اللقاء طابعًا خاصًا من الندية والإثارة.

وكان الفريقان قد التقيا في أكتوبر الماضي على ملعب الدفاع الجوي في كأس السوبر الأفريقي، ونجح بيراميدز في تحقيق الفوز بهدف دون رد ليتوج بلقبه الأول في البطولة قبل أن يتجدد الصدام بينهما السبت الماضي بالمغرب، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

الأهلي يتصدر تقييمات دور المجموعات أفريقيا

على صعيد آخر، تصدر النادي الأهلي قائمة أفضل الفرق في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وفقًا لتقييمات شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في الإحصائيات بعدما حصل على متوسط تقييم بلغ 7.03 من 10 ليؤكد استقراره الفني وقوة أدائه.

وجاء الترجي التونسي في المركز الثاني بتقييم 7.01 من 10 فيما حل بيراميدز في المرتبة الثالثة بمعدل 6.98 من 10 في مؤشر واضح على الحضور القوي للأندية العربية خلال النسخة الحالية من البطولة، بينما احتل الملعب المالي المركز الرابع بتقييم 6.93 من 10.