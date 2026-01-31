قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء حاسم بدوري الأبطال.. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج افريكانز

فريق الاهلي
فريق الاهلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحدي جديد حين يحل ضيفا علي يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تبدأ المباراة تمام الثالثة عصرًا على استاد أمان في مدينة زنزبار بتنزانيا.

يتصدر الأهلي المجموعة برصيد سبع نقاط ومعه يانج أفريكانز برصيد أربع نقاط، يليهما كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري برصيد نقطتين لكل منهما.

لعب الفريقان ثلاث عشرة مباراة في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الأفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال أفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في ثمان مباريات، وفاز يانج أفريكانز في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف، على النحو التالي:

المواجهة الأولى في دور الستة عشرة عام 1982، فاز الأهلي ذهاباً 5- صفر، أحرزها جمال عبد الحميد هدفين، وهدف لكل من شريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام، وفي لقاء الإياب بدار السلام تعادل الفريقان 1-1، أحرز للأهلي علاء ميهوب.

المواجهة الثانية في دور الـ 32 عام 1988، تعادل الفريقان ذهاباً في دار السلام بدون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 4- صفر، أحرزها أيمن شوقي هدفين، وهدف لكل من علاء عبد الصادق وربيع ياسين.

المواجهة الثالثة في دور الـ 32 عام 2009، فاز الأهلي ذهاباً بالقاهرة 3- صفر، أحرزها محمد بركات هدفين وهدف لفلافيو أمادو، وفي لقاء الإياب بدار السلام فاز الأهلي 1- صفر أحرزه فلافيو أمادو.

المواجهة الرابعة في دور الـ 32 عام 2014، فاز يانج أفريكانز 1- صفر، في لقاء الذهاب بدار السلام، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه سيد معوض، واحتكم الفريقان لضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز الأهلي 4-3.

المواجهة الخامسة في دور الستة عشرة عام 2016، تعادل الفريقان ذهابا 1-1 في دار السلام، أحرز هدف الأهلي عمرو جمال، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي حسام غالي وعبد الله السعيد.

المواجهة السادسة، في دور المجموعات موسم 2023-2024، تعادل الفريقان بهدف لكل فريق في دار السلام، أحرز هدف الأهلي بيرسي تاو، وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

المواجهة السابعة في دور المجموعات هذا الموسم، فاز الأهلي في الإسكندرية بهدفين للاشئ أحرزهما محمود حسن تريزيجيه.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

أيمن أشرف

أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم ويكشف أسباب قراره

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. ضوابط جديدة لتقسيم المناطق السكنية لتحديد قيمة الزيادة

القولون العصبي

بعد سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي.. هذه عقوبة غش الدواء

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن السياسات الحكومية المتعلقة بزيادة مقابل حق الانتفاع وإيجارات أراضي المنيا

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

