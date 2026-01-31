لقاء حاسم بدوري الأبطال.. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج افريكانز

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحدي جديد حين يحل ضيفا علي يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تبدأ المباراة تمام الثالثة عصرًا على استاد أمان في مدينة زنزبار بتنزانيا.

يتصدر الأهلي المجموعة برصيد سبع نقاط ومعه يانج أفريكانز برصيد أربع نقاط، يليهما كل من الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري برصيد نقطتين لكل منهما.

لعب الفريقان ثلاث عشرة مباراة في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الأفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال أفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في ثمان مباريات، وفاز يانج أفريكانز في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف، على النحو التالي:

المواجهة الأولى في دور الستة عشرة عام 1982، فاز الأهلي ذهاباً 5- صفر، أحرزها جمال عبد الحميد هدفين، وهدف لكل من شريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام، وفي لقاء الإياب بدار السلام تعادل الفريقان 1-1، أحرز للأهلي علاء ميهوب.

المواجهة الثانية في دور الـ 32 عام 1988، تعادل الفريقان ذهاباً في دار السلام بدون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 4- صفر، أحرزها أيمن شوقي هدفين، وهدف لكل من علاء عبد الصادق وربيع ياسين.

المواجهة الثالثة في دور الـ 32 عام 2009، فاز الأهلي ذهاباً بالقاهرة 3- صفر، أحرزها محمد بركات هدفين وهدف لفلافيو أمادو، وفي لقاء الإياب بدار السلام فاز الأهلي 1- صفر أحرزه فلافيو أمادو.

المواجهة الرابعة في دور الـ 32 عام 2014، فاز يانج أفريكانز 1- صفر، في لقاء الذهاب بدار السلام، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه سيد معوض، واحتكم الفريقان لضربات الترجيح من نقطة الجزاء وفاز الأهلي 4-3.

المواجهة الخامسة في دور الستة عشرة عام 2016، تعادل الفريقان ذهابا 1-1 في دار السلام، أحرز هدف الأهلي عمرو جمال، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2-1 أحرز هدفي الأهلي حسام غالي وعبد الله السعيد.

المواجهة السادسة، في دور المجموعات موسم 2023-2024، تعادل الفريقان بهدف لكل فريق في دار السلام، أحرز هدف الأهلي بيرسي تاو، وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

المواجهة السابعة في دور المجموعات هذا الموسم، فاز الأهلي في الإسكندرية بهدفين للاشئ أحرزهما محمود حسن تريزيجيه.