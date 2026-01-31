هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

سؤال شائع جدًا يطرحه معظم متبعي الحميات الغذائية: هل الفاكهة مسموحة أثناء الدايت أم ممنوعة؟

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية



قال الدكتور أحمد صبري استشارى التغذية ونحت القوام من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإجابة ببساطة: نعم، مسموحة، ولكن مع اختيار النوع والكمية المناسبة لتحقيق أقصى استفادة بدون زيادة الوزن.

الهدف من التغذية السليمة ليس الحرمان، بل تزويد الجسم بالطاقة، الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد على العمل بكفاءة وتحافظ على الصحة العامة.

الفرق بين نوعين من الفاكهة أثناء الدايت

لتجنب زيادة الوزن، من المهم معرفة الفرق بين الفاكهة عالية السكر والفاكهة متوسطة السكر:

الفاكهة عالية السكر

هذه الفاكهة تحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع Glycemic Index، ما يعني أنها:

ترفع سكر الدم بسرعة

تحفز إفراز الأنسولين بشكل مفاجئ

ومع تكرار تناولها بكثرة أثناء الدايت:

يقل معدل الحرق

يعتاد الجسم على تخزين الدهون

أمثلة عليها:

الموز

العنب

البلح

التين

المانجو

هذه الفواكه ليست ممنوعة تمامًا، لكن يجب تقليل الكمية أثناء الدايت للحفاظ على النتائج.

الفاكهة متوسطة السكر الأفضل أثناء الدايت

هذه الفاكهة ترفع سكر الدم بشكل متوازن ولا تسبب ارتفاعًا حادًا في الأنسولين، مما يجعلها الخيار الأفضل لمن يريدون فقدان الوزن بشكل صحي.

أمثلة عليها:

التفاح

الجوافة

الفراولة

المشمش

الكيوي

الكمية المسموحة يوميًا

الكمية المثالية من الفاكهة أثناء الدايت

من 100 إلى 150 جرام يوميًا

أي ما يعادل ثمرتين متوسطتين أو ثلاث ثمرات صغيرة

يُفضل توزيع الفاكهة على مدار اليوم وليس تناولها دفعة واحدة، لتحقيق أقصى استفادة دون رفع سكر الدم فجأة.

فوائد الفاكهة للجسم أثناء الدايت

الكمية الصحيحة من الفاكهة تمد الجسم بـ:

فيتامين B Complex: لدعم الطاقة والتمثيل الغذائي

فيتامين C: لتعزيز المناعة ونضارة البشرة

فيتامين D: للحفاظ على صحة العظام والأسنان

كما أن الفاكهة تساعد على:

نضارة البشرة

صحة الشعر والأظافر

زيادة الطاقة والحيوية

تحسين التركيز والانتباه

إليكم الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/6LtbcSW7MFE?t=26&feature=share