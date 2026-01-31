قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 31-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
حفاظاً على الاستدامة.. مناخ بورسعيد يكثف جهوده على ممشي الكورنيش
خلال لقائه بطلبة الأكاديمية العسكرية.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية ممارسة الرياضة وترسيخ ثقافتها بين المصريين
يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو
برلمانية تطالب بتوفير منظومة نقل جماعي منتظمة داخل مدينة كفر الدوار
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026 فى البنوك
سعر الذهب اليوم 31-1-2026
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة
حلمي طولان يكشف كواليس عمل اللجنة الفنية باتحاد الكرة
الاتحاد السكندري يقترب من ضم الأنجولي مابولولو
بالصور

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

أسماء عبد الحفيظ

سؤال شائع جدًا يطرحه معظم متبعي الحميات الغذائية: هل الفاكهة مسموحة أثناء الدايت أم ممنوعة؟

قال الدكتور أحمد صبري استشارى التغذية ونحت القوام من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإجابة ببساطة: نعم، مسموحة، ولكن مع اختيار النوع والكمية المناسبة لتحقيق أقصى استفادة بدون زيادة الوزن.

الهدف من التغذية السليمة ليس الحرمان، بل تزويد الجسم بالطاقة، الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد على العمل بكفاءة وتحافظ على الصحة العامة.

الفرق بين نوعين من الفاكهة أثناء الدايت

لتجنب زيادة الوزن، من المهم معرفة الفرق بين الفاكهة عالية السكر والفاكهة متوسطة السكر:

الفاكهة عالية السكر

هذه الفاكهة تحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع Glycemic Index، ما يعني أنها:

  • ترفع سكر الدم بسرعة
  • تحفز إفراز الأنسولين بشكل مفاجئ

ومع تكرار تناولها بكثرة أثناء الدايت:

  • يقل معدل الحرق
  • يعتاد الجسم على تخزين الدهون

أمثلة عليها:

  • الموز
  • العنب
  • البلح
  • التين
  • المانجو

هذه الفواكه ليست ممنوعة تمامًا، لكن يجب تقليل الكمية أثناء الدايت للحفاظ على النتائج.

الفاكهة متوسطة السكر الأفضل أثناء الدايت

هذه الفاكهة ترفع سكر الدم بشكل متوازن ولا تسبب ارتفاعًا حادًا في الأنسولين، مما يجعلها الخيار الأفضل لمن يريدون فقدان الوزن بشكل صحي.

أمثلة عليها:

  • التفاح
  • الجوافة
  • الفراولة
  • المشمش
  • الكيوي

الكمية المسموحة يوميًا

الكمية المثالية من الفاكهة أثناء الدايت

من 100 إلى 150 جرام يوميًا

أي ما يعادل ثمرتين متوسطتين أو ثلاث ثمرات صغيرة

يُفضل توزيع الفاكهة على مدار اليوم وليس تناولها دفعة واحدة، لتحقيق أقصى استفادة دون رفع سكر الدم فجأة.

فوائد الفاكهة للجسم أثناء الدايت

الكمية الصحيحة من الفاكهة تمد الجسم بـ:

  • فيتامين B Complex: لدعم الطاقة والتمثيل الغذائي
  • فيتامين C: لتعزيز المناعة ونضارة البشرة
  • فيتامين D: للحفاظ على صحة العظام والأسنان
  • كما أن الفاكهة تساعد على:
    نضارة البشرة
  • صحة الشعر والأظافر
  •  زيادة الطاقة والحيوية
  •  تحسين التركيز والانتباه

