بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، جدول زيادة المعاشات 2026، وذلك بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من العام الجاري، وتطبق الزيادة فقط على من يبلغون سن المعاش في فبراير 2026، أما من على المعاش حاليًا فيبقى وضعهم كما هو عليه إلى أن تُقر الدولة الزيادة السنوية.

جدول زيادة المعاشات 2026

وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة، فإن جدول زيادة المعاشات 2026 بعد رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاش جاء كما يلي:

- الحد الأدنى للمعاشات زاد 260 جنيهًا عن العام الماضي، وهو ما يعني أن من يخرج على المعاش خلال الشهر المُقبل سيحصل على الحد الأدنى 1755 جنيهًا.

- الحد الأقصى للمعاشات زاد 1760 جنيهًا عن العام الماضي، وهو ما يعني أن من يخرج على المعاش خلال الشهر المُقبل سيحصل على الحد الأدنى 13 ألفًا و360 جنيهًا.

- كما أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أصبح هذا العام 2700 جنيهًا، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أصبح 16 ألفًا و700 جنيهًا.

الاستعلام عن قيمة زيادة المعاش

بعد زيادة المعاشات يمكن للمستفيدين من الزيادة الاستعلام عن قيمة زيادة المعاش خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- الدخول على الاستعلام عن البيانات الأساسية.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المعاش.

- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور لصاحب المعاش أو المستحقين للمعاش.

- تظهر نتيجة الاستعلام عن زيادة المعاشات بالجنيه المصري.

قيمة معاشات شهر فبراير 2026

- الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- الشريحة الرابعة 2300 جنيهًا.

- الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر فبراير 2026 لأكثر من 11 مليون مستفيد اعتبارًا من 1 فبراير 2026.



ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، وفقًا للآليات المعتادة التي تسهل حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون أي تكدس أو ازدحام، حسبما صرحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.



أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026

تتضمن أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026 عددًا كبيرًا من المنافذ المنتشرة في جميع المحافظات، وأبرزها:



- فروع البنوك المختلفة.

- منافذ البريد المصري.

- منافذ شركة فوري.

- المحافِظ الإلكترونية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM



موعد زيادة المعاشات لدعم أصحاب الدخول الثابتة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الزيادة السنوية الدورية للمعاشات، المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق السنة المالية الجديدة.



وتصل نسبة الزيادة إلى 15% كحد أقصى، في إطار خطة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.