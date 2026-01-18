قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
استثمارات وتكنولوجيا وتجارة حرة.. مصر وكوريا الجنوبية تضعان الأساس لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
خاص| دوللي شاهين لـ صدى البلد: والدتي تمثل لي الحياة والعائلة هي الداعم الأساسي.. فيديو
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات

زيادة المعاشات 2026
خالد يوسف

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، جدول زيادة المعاشات 2026، وذلك بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من العام الجاري، وتطبق الزيادة فقط على من يبلغون سن المعاش في فبراير 2026، أما من على المعاش حاليًا فيبقى وضعهم كما هو عليه إلى أن تُقر الدولة الزيادة السنوية.

جدول زيادة المعاشات 2026

وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة، فإن جدول زيادة المعاشات 2026 بعد رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاش جاء كما يلي:

- الحد الأدنى للمعاشات زاد 260 جنيهًا عن العام الماضي، وهو ما يعني أن من يخرج على المعاش خلال الشهر المُقبل سيحصل على الحد الأدنى 1755 جنيهًا.

- الحد الأقصى للمعاشات زاد 1760 جنيهًا عن العام الماضي، وهو ما يعني أن من يخرج على المعاش خلال الشهر المُقبل سيحصل على الحد الأدنى 13 ألفًا و360 جنيهًا.

- كما أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أصبح هذا العام 2700 جنيهًا، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أصبح 16 ألفًا و700 جنيهًا.

الاستعلام عن قيمة زيادة المعاش

بعد زيادة المعاشات يمكن للمستفيدين من الزيادة الاستعلام عن قيمة زيادة المعاش خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- الدخول على الاستعلام عن البيانات الأساسية.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المعاش.

- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور لصاحب المعاش أو المستحقين للمعاش.

- تظهر نتيجة الاستعلام عن زيادة المعاشات بالجنيه المصري.

قيمة معاشات شهر فبراير 2026

- الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- الشريحة الرابعة 2300 جنيهًا.

- الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر فبراير 2026 لأكثر من 11 مليون مستفيد اعتبارًا من 1 فبراير 2026.


ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، وفقًا للآليات المعتادة التي تسهل حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون أي تكدس أو ازدحام، حسبما صرحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
 

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026

تتضمن أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026 عددًا كبيرًا من المنافذ المنتشرة في جميع المحافظات، وأبرزها:


- فروع البنوك المختلفة.
- منافذ البريد المصري.
- منافذ شركة فوري.
- المحافِظ الإلكترونية.
- ماكينات الصرف الآلي ATM
 

موعد زيادة المعاشات لدعم أصحاب الدخول الثابتة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الزيادة السنوية الدورية للمعاشات، المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق السنة المالية الجديدة. 


وتصل نسبة الزيادة إلى 15% كحد أقصى، في إطار خطة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

بشرى لـ١١ مليون مواطن التقاعد في فبراير 2026 زيادة المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش الزيادة السنوية

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

بسعر مليون و 649 ألف جنيه .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026

هاتف Red Magic 11 Air

لمحبي الجميز والمنافسات .. مواصفات هاتف Red Magic 11 Air

تركب عربيه ايه مستعملة في السوق المصري

بـ 950 ألف جنيه .. تركب عربية ايه مستعملة في 2026

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

