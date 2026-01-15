قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير اليوم.. رابط الاستعلام الفوري

معاش تكافل وكرامة شهر يناير
معاش تكافل وكرامة شهر يناير
رشا عوني

تبدأ اليوم وزارة التضامن الإجتماعي في عملية صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير2026 حيث يحصل مستحقو المساعدات النقدية على الدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال اكبر مبادرة اجتماعية في مصر تحت مظلة تكافل وكرامة. 

صرف معاش تكافل وكرامة اليوم

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير2026  اليوم الخميس15 يناير، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

معاش تكافل وكرامة

طرق صرف معاش تكافل وكرامة 

وبناءً على الجدول المعتمد، يبدأ صرف تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 اعتبارا من اليوم 15 يناير، من خلال جميع منافذ الصرف المعتمدة، والتي تشمل:

مكاتب البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي ATM

منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة

ويأتي هذا التنظيم في إطار تسهيل عملية الصرف وتقليل التكدس، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة فورياً

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 إلكترونيًا، حيث يمكن لكل مواطن الاستعلام عن موقفه من الدعم النقدي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك من خلال الرابط المخصص للخدمة، والذي يتيح الاطلاع على البيانات الأساسية الخاصة بالمستفيد وحالة الصرف دون الحاجة إلى التوجه لمقار المصالح الحكومية.

معاش تكافل وكرامة

4.7 مليون أسرة مستفيدة من معاش تكافل وكرامة 

يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الأخيرة التي تم إصدارها وتنفيذها في شهر إبريل الماضي بنسبة 25%.

من المستحقون لتكافل وكرامة ؟ 

  1. ذوو الإعاقة.
  2. الأطفال (أبناء المطلقات بعد زواج الأم، أبناء السجناء، الأطفال المهجورون أو مجهولو النسب).
  3. المرأة المعيلة (المطلقة، الأرملة، المهجورة، المنفصلة، زوجة نزيل مراكز الإصلاح)، سواء لديها أبناء أو بدون.
  4. المسنون ممن تجاوزوا 65 عامًا.
  5. الأسر المعالة مثل أسر المجندين والأسر الفقيرة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 

 

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة 2026 

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. https://www.moss.gov.eg/ 

اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة بدقة.

الضغط على زر «استعلام».

تظهر مباشرة حالة البطاقة، سواء كانت سارية، أو موقوفة، أو مجمدة.

وتساعد هذه الخطوات المستفيدين على متابعة موقفهم من الدعم بشكل دوري، خاصة قبل مواعيد الصرف الرسمية، لتجنب أي مفاجآت أو تأخير في الحصول على المستحقات.

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
