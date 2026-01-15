بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر يناير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه

تجري اليوم وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لجميع المستحقين في مختلف المحافظات.

وتتابع غرفة وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف مساعدة تكافل وكرامة عن شهر يناير 2026.

وتابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة، بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

دعم لـ4.7 مليون أسرة

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الأخيرة التي تم إصدارها وتنفيذها في شهر إبريل الماضي بنسبة 25%.