قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر، بمركز ملوي، غرب محافظة المنيا، والمُنفذ بشراكة إماراتية ـ مصرية، لمتابعة الاستعدادات لموسم بنجر السكر لعام 2026، حيث استقبله لدى وصوله إلى الشركة الدكتور كامل العبد الله، العضو المُنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وحصة جمال الغرير، عضو مجلس إدارة الشركة.

ولدى وصوله إلى المصنع، استمع رئيس الوزراء إلى عرضٍ تقديمي حول أنشطة الشركة، ثم التقط صورة تذكارية مع مسئولي الشركة وعدد من العاملين بها.

وأوضح الدكتور كامل العبد الله أن شركة القناة للسكر تضم مصنع سكر بنجر كبيرا، به خط إنتاج واحد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنوياً من السكر، ويوفر نحو 20% من استهلاك السوق المحلية، إلى جانب التصدير بعوائد تصل إلى 80 مليون دولار سنوياً، ويعمل بالمصنع ما يزيد على ألف موظف مباشر وأكثر من 7 آلاف موظف غير مباشر، نحو 60% منهم من محافظة المنيا.
 

وأوضح أن المصنع بدأ التشغيل التجريبي له في أبريل 2025 من موسم بنجر السكر 2024/2025، ثم توقف مع انتهاء استقبال البنجر في نهاية الموسم في 10 أغسطس 2025، ليخضع من حينها لأعمال صيانة المعدات والتجهيز لموسم بنجر السكر 2026.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، بجولة داخل مصنع شركة القناة للسكر، والتي شهدت المرور على عددٍ من مراحل الإنتاج، حيث أوضح الدكتور كامل العبد الله أن المصنع يتعامل مع أكثر من 20 ألف مُزارع لتوفير مُدخلات هذه الصناعة، وتم توريد وتشغيل نحو 2.6 مليون طن بنجر منذ بداية الموسم حتى تاريخه، كما قامت الشركة باستصلاح نحو 181 ألف فدان بصحراء غرب المنيا، تمد المصنع بنحو 40% من الاحتياجات من البنجر، حيث تمت زراعة نحو 14.4 ألف فدان منها بمحصول البنجر خلال موسم 2025/2026 إلى جانب محاصيل أخرى، ويتم اتباع أساليب ري حديثة تعتمد على نظام الزراعة الذكية مع تقنين استخدام المياه.

وخلال التفقد، ذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أن مصنع شركة القناة للسكر شهد بناء محطة محولات كهرباء للربط بالشبكة المُوحدة بقدرة 350 ميجا وات، وحفر 314 بئرا جوفية بتصريفات من 300 م3 في الساعة إلى 1000 م3 في الساعة، كما شملت الجولة تفقد صومعة كبرى، وزيارة غرفة التحكم المركزي، إلى جانب المعمل المركزي القائم على ضبط المواصفات، ومخزن مكشوف للتجفيف الشمسي للب البنجر.

وخلال التفقد، تطرق الدكتور كامل العبد الله إلى عرض عددٍ من مُنجزات الشركة، حيث حازت المركز الأول في المُبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء من خلال مشروع سكر القناة القائم على الاستدامة، عبر تدوير مياه الصرف الصحي ولب بنجر السكر والكربون، وكذا المركز الأول بفئة المشاريع الضخمة في جوائز الابتكار الصناعي لمعالجة مياه الصرف الصحي بالبكتيريا وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون بالتعاون مع وزارة البيئة.

كما عرض جانباً من جهود المشاركة المجتمعية للشركة، من بينها التبادل المستمر للخبرات مع جامعة المنيا، وتطوير ميادين بالمنيا، ودعم التمكين الاقتصادي للسيدات في الصعيد، والتعاون مع مستشفى بهية، بالإضافة إلى المساهمة ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

الوزراء رئيس الوزراء شركة القناة للسكر مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

هند صبري

تاجرة مخدرات.. هند صبري تكشف تفاصيل دورها في مسلسل مناعة

مي عز الدين

مي عز الدين تتغنى بجمال ليلى علوي في أحدث ظهور

أحمد حلمي

منهم أحمد حلمي ومحمد هنيدي.. نجوم دراما رمضان الإذاعية

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد