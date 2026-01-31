عزمي جومة: تجربتي مع فاركو مميزة.. وإيهاب جلال كان مدربا رائعا

أكد التونسي عزمي جومة لاعب فاركو الحالي والصفاقسي التونسي السابق، أن تجربته مع نادي فاركو جيدة جدًا، مشددًا على أن فاركو نادي محترم إدارة وأجهزة ولاعبين، وأنه بعد 4 سنوات، لم يعد مجرد نادي يلعب له بل أصبح بمثابة "بيته" على حد قوله.

وتابع "جومة" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: فترة الإصابة كانت صعبة جدًا، لكنني تعلمت خلالها الكثير، حاليًا في المرحلة الأخيرة من التأهيل الطبي، ولست متعجلًا العودة الآن بقدر ما أريد أن تكون في وقتها المناسب.

وأضاف لاعب الصفاقسي التونسي السابق: الإصابة حدثت نتيجة احتكاك بسيط مع مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، لا يرقى لإصابة، لكنها قدر ومكتوب، أنا راض ومبسوط بما حدث لأنني تعلمت أشياء كثيرة خلال تلك الفترة، أهمها الصبر والجلد والقوة في مواجهة الأزمات، كما منحتني الإصابة دوافع كبيرة من أجل عودة قوية أفضل مما كنت.

وواصل لاعب فاركو الحالي: تدربت تحت قيادة الراحل إيهاب جلال وأحمد خطاب في فاركو، كلاهما مدرب كبير، جلال تولى قيادة منتخب مصر وقدم مستويات جيدة، وخطاب رغم أنه يتحسس خطواته الأولى لكنه أثبت أنه مدرب كبير والدليل ما قدمه الفريق من نتائج خلال المواسم الماضية.

واختتم التونسي عزمي غومة حديثه: تعلمت من الثنائي جلال وخطاب الكثير وكلاهما ساعدني في مشواري مع فاركو، وعلاقتي بهما كانت رائعة، خطاب من الشخصيات "النضيفة" في المجال ويتحدث معي باستمرار منذ الإصابة، والله يرحم إيهاب جلال.