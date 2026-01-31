قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عزمي جومة: تجربتي مع فاركو مميزة.. وإيهاب جلال كان مدربا رائعا

جومه
جومه
ياسمين تيسير

أكد التونسي عزمي جومة لاعب فاركو الحالي والصفاقسي التونسي السابق، أن تجربته مع نادي فاركو جيدة جدًا، مشددًا على أن فاركو نادي محترم إدارة وأجهزة ولاعبين، وأنه بعد 4 سنوات، لم يعد مجرد نادي يلعب له بل أصبح بمثابة "بيته" على حد قوله.

وتابع "جومة" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: فترة الإصابة كانت صعبة جدًا، لكنني تعلمت خلالها الكثير، حاليًا في المرحلة الأخيرة من التأهيل الطبي، ولست متعجلًا العودة الآن بقدر ما أريد أن تكون في وقتها المناسب.

وأضاف لاعب الصفاقسي التونسي السابق: الإصابة حدثت نتيجة احتكاك بسيط مع مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، لا يرقى لإصابة، لكنها قدر ومكتوب، أنا راض ومبسوط بما حدث لأنني تعلمت أشياء كثيرة خلال تلك الفترة، أهمها الصبر والجلد والقوة في مواجهة الأزمات، كما منحتني الإصابة دوافع كبيرة من أجل عودة قوية أفضل مما كنت.

وواصل لاعب فاركو الحالي: تدربت تحت قيادة الراحل إيهاب جلال وأحمد خطاب في فاركو، كلاهما مدرب كبير، جلال تولى قيادة منتخب مصر وقدم مستويات جيدة، وخطاب رغم أنه يتحسس خطواته الأولى لكنه أثبت أنه مدرب كبير والدليل ما قدمه الفريق من نتائج خلال المواسم الماضية.

واختتم التونسي عزمي غومة حديثه: تعلمت من الثنائي جلال وخطاب الكثير وكلاهما ساعدني في مشواري مع فاركو، وعلاقتي بهما كانت رائعة، خطاب من الشخصيات "النضيفة" في المجال ويتحدث معي باستمرار منذ الإصابة، والله يرحم إيهاب جلال.

فاركو ايهاب جلال الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

قومي المرأة بالشرقية

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

إنارة

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

صحة الشرقية

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد